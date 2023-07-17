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15-й тур чемпионата КПЛ по футболу преподнес ряд сюрпризов

Неожиданные результаты 15-го тура чемпионата КПЛ по футболу Фото: Instagram/jetisufk
В прошедшие выходные состоялись матчи 15-го тура казахстанской премьер-лиги по футболу. Несколько команд чемпионата потеряли важные очки в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

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Отчетный тур завершился поединком в Актау, где местный "Каспий" неожиданно уступил "Жетысу" из Талдыкоргана. Гости победили со счетом 2:1 и плотно укрепились в топ-10 таблицы казахстанского первенства.


15-й тур стартовал с матча между "Окжетпесом" из Кокшетау и "Кайратом". Алматинцы одержали победу с минимальным перевесом – 1:0 на выезде.


Лидер чемпионата "Ордабасы" потерял очки, сыграв вничью в гостях с "Атырау". Южане проигрывали по ходу матча, но от поражения их спас лучший бомбардир команды из Шымкента Асхат Тагыберген – 1:1.

  

Еще в двух матчах прошедшего тура зафиксированы следующие показатели:

  • "Мактаарал" – "Кайсар": 2:2.
  • "Шахтер" – "Актобе": 0:1.

Футбол Состояние команд

Фото: Instagram/pflkaz

Поединки 16-го тура чемпионата КПЛ-2023 пройдут 22 и 23 июля. В матчах встретятся: "Жетысу" – "Аксу", "Астана" – "Атырау", "Ордабасы" – "Кызылжар", "Актобе" – "Кайсар", "Шахтер" – "Каспий", "Тобол" – "Окжетпес" и "Кайрат" – "Мактаарал".

О результатах 14-го тура КПЛ-2023 можно прочесть здесь.

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