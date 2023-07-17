Казахстанец предложил изменить норму в Уголовно-процессуальном кодексе: что из этого вышло

В Конституционный суд обратился казахстанец с предложением изменить формулировку части 2 ст. 127 Уголовно-процессуального кодекса РК и установить ее с 1 января 2015 года, сообщает Zakon.kz.

"Субъект обращения просит признать часть 2 статьи 127 УПК соответствующей Конституции РК в предлагаемой им редакции: "Вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу, разрешающее дело по существу, обязательно для органа, ведущего уголовный процесс, при производстве досудебного расследования и для суда по уголовному делу в отношении как установленных обстоятельств, так и их правовой оценки по отношению к лицу, о котором оно вынесено". Датой введения в действие предлагаемой им редакции части второй статьи 127 УПК субъект обращения считает необходимым установить 1 января 2015 года, то есть дату введения в действие УПК", - говорится в документе.

В настоящее время эта норма звучит так:

"Вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу обязательно для органа, ведущего уголовный процесс, при производстве досудебного расследования или по уголовному делу только по вопросу о том, имело ли место само событие или действие, и не должно предрешать выводы о виновности или невиновности подсудимого".

Из обращения в КС и представленных материалов следует, что приговором районного суда № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султана от 6 мая 2021 года мужчина был осужден за крупное мошенничество (п.1 ч.3 ст.190 УК РК).

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного с РК постановлением 18 января 2023 года отказала в передаче ходатайства о пересмотре судебных актов по уголовному делу в суде кассационной инстанции.

При этом еще до вынесения приговора суда решением Сарыаркинского районного суда города Нур-Султана от 23 декабря 2020 года был удовлетворен гражданский иск признанного по уголовному делу потерпевшим В. Куликова о взыскании с субъекта обращения суммы основного долга в размере 8 600 000 тенге, убытков – 700 000 тенге и судебных расходов. Решение суда исполнено заявителем в полном объеме.

Судебные инстанции признали необоснованными доводы заявителя в части квалификации его действий как вытекающих из гражданско-правовых отношений. Согласно выводам судов, применивших часть вторую статьи 127 УПК, вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу обязательно для органа, ведущего уголовный процесс, при производстве досудебного расследования или по уголовному делу только по вопросу, имело ли место само событие или действие, и не должно предрешать выводы о виновности или невиновности подсудимого.

При проверке конституционности рассматриваемой нормы УПК применительно к предмету обращения, Конституционный суд исходил из следующего.

Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы (Конституция РК).

Основной Закон гарантирует каждому право на справедливое правосудие.

В статьях 13, 14, 75 – 79 Конституции установлены базовые принципы судопроизводства, определяющие сущность и содержание осуществления правосудия, а также конституционные гарантии прав человека, вовлеченного в орбиту уголовного преследования.

"Наделяя каждого правом защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, Конституция закрепляет право каждого на судебную защиту, равенство всех перед законом и судом, недопустимость какой-либо дискриминации по любым мотивам и обстоятельствам",- отметили в Конституционном суде.

Также в документе указывается, что любому человеку гарантирована презумпция невиновности, в силу которой лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда. Исключена повторная уголовная или административная ответственность за одно и то же правонарушение.



"Конституционный принцип недопустимости повторного привлечения человека к уголовной или административной ответственности означает, что никто не может быть подвергнут повторно указанным видам юридической ответственности за одно и то же правонарушение", - говорится в документе.

Вместе с тем в нормативном постановлении указывается, что общим основанием для привлечения ко всем видам юридической ответственности является совершенное лицом правонарушение.

Правонарушения различаются в зависимости от элементов состава правонарушения, включая объект посягательства и субъективное отношение к содеянному (вина), Виновность лица в совершении преступления может быть признана только вступившим в законную силу приговором суда.

"Исходя из совершенного правонарушения, законодатель допускает сочетание различных видов юридической ответственности, поскольку каждый из них преследует определенную цель", - говорится в документе.

В случае спора о размере имущественного вреда, при отказе виновного лица от добровольного возмещения ущерба и требовании потерпевшего о возмещении морального вреда данные вопросы рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.

Также говорится, что в рамках уголовного судопроизводства могут быть рассмотрены гражданские иски о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного уголовным правонарушением, возмещении расходов на погребение, лечение потерпевшего, сумм, выплаченных ему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии, а также расходов, понесенных в связи с участием в производстве дознания, предварительного следствия и в суде, включая расходы на представительство (часть первая статьи 166 УПК).

"В таких случаях гражданский иск является частью материалов уголовного дела и основывается на тех же доказательствах, которые используются при доказывании обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела (признаки состава уголовного правонарушения, в том числе характер и размер ущерба). Он может быть предъявлен как в ходе производства по уголовному делу, так и отдельно в порядке гражданского судопроизводства",- поясняется в тексте.

Исключением является возможность проверки или пересмотра приговора и других решений суда по уголовному делу в кассационном порядке либо по вновь открывшимся обстоятельствам.

Конституционный суд установил, что в оспариваемой ч.2 ст. 127 УПК, вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу обязательно для органа, ведущего уголовный процесс, при производстве досудебного расследования или по уголовному делу только по вопросу о том, имело ли место само событие или действие, и не должно предрешать выводы о виновности или невиновности подсудимого.

Как поясняется, данная норма права раскрывает межотраслевое значение преюдиции по гражданскому делу с определенными ограничениями: обязательность такого решения только по вопросу наличия того или иного события или действия (например, в части установления размера причиненного ущерба истцу, признания долга ответчиком, действительности либо недействительности сделки и другого) и невозможность предрешения выводов о виновности или невиновности подсудимого.

Также говорится, что указанная норма обеспечивает достижение органами уголовного преследования и судом цели процессуальной экономии в установлении фактических обстоятельств, признанных доказанными судом в гражданском судопроизводстве. Вместе с тем решение о виновности или невиновности лица может быть отражено только в приговоре суда.

В результате, исследовав указанную норму и сопоставив ее с действующим законодательством, Конституционный суд признал соответствующей Конституции РК часть вторую статьи 127 УПК РК.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (14 июля 2023 года) и является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.