Легкий способ для бизнеса сдать налоговую декларацию

Приближается срок сдачи налоговой декларации (ФНО 910.00) для предпринимателей на упрощенном режиме. В этот период каждый бизнесмен ищет быстрый и простой способ решить данную задачу и вернуться к своим делам.

Кто-то нанимает специально обученных сотрудников, которые соберут информацию и сдадут декларацию за них, кто-то обращается к друзьям и экспертам за помощью, а кто-то вообще может забыть об этом важном процессе.



До 15 августа 2023 года предпринимателям обязательно нужно предоставить налоговую декларацию за I полугодие 2023 года.

Onlinebank – это современное решение для тех, кто стремится сэкономить время и усилия. С помощью данного приложения можно подготовить и отправить свою налоговую декларацию всего в несколько кликов. Никаких бумаг, переписывания и путаницы.

Так почему же именно мобильное приложение Onlinebank – это лучший способ для бизнеса сдать налоговую декларацию.

Во-первых, максимальная простота использования сервиса. Путь налоговой декларации становится гораздо более удобным, когда интерфейс подсказывает, что и как заполнить в каждом разделе.

Во-вторых, если предприниматель уже сдавал налоговую отчетность в предыдущие периоды через Onlinebank, то в следующий раз система самостоятельно заполнит необходимые данные (социальные, пенсионные отчисления, взносы ОСМС и другое) и автоматически рассчитает сумму налогов. Это позволит избежать ошибок, связанных с ручным вводом данных.

В-третьих, с Onlinebank предприниматель сэкономит бесценное время, которое раньше было потрачено на заполнение бумажных деклараций. После заполнения и проверки всех данных клиенту остается только нажать кнопку "отправить".

В-четвертых, больше не нужно ждать сообщения или проверять статус документа. Onlinebank позаботился о том, чтобы о любом изменении статуса декларации предприниматель узнавал через Push-уведомления. Таким образом, система сообщит клиенту, на каком этапе находится рассмотрение его отчета налоговым органом.

"Я пользуюсь приложением Onlinebank уже третий год и за это время у меня ни разу не возникало желания его поменять. Для бизнеса это самый удобный инструмент, какой может быть. Конечно же, как предприниматель я сдаю налоговую декларацию. С августа 2022 года я отправила отчет уже два раза. Могу с уверенностью сказать, что сдача декларации через Onlinebank, это удобно и быстро. Мне нравится, что система сама рассчитывает налоги, заполняет данные. Это позволяет сократить расходы на бухгалтерские услуги. А если возникают вопросы, то менеджеры с call-центра всегда помогают мне. Также я очень рада, что о статусе декларации мне сообщают уведомления на смартфон. Не нужно постоянно заходить, проверять изменения. Все делает Onlinebank. Поэтому я считаю это приложение самым комфортным для работы и бизнеса". Руководитель ИП Гульмара Рысбекова

Для того, чтобы подать налоговую декларацию через Onlinebank, предпринимателю нужно зайти в приложение. Далее, в разделе "Налоги" выбрать "Создать", указать вид декларации, налоговый период и размер полученного дохода. Все остальные реквизиты заполняются системой автоматически.

Затем бизнесмену остается только подтвердить данные и подписать декларацию в мобильном приложении Onlinebank. После этого документ будет отправлен в налоговый орган.

Более подробно о том, как заполнить налоговую декларацию в Onlinebank вы можете посмотреть по ссылке.

Отметим, что информация была подготовлена благодаря тесному взаимодействию и сотрудничеству Halyk Bank и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.