Казахстанские боксеры сразились на шоу "Ночь чемпионов"

Три представителя сборной Казахстана по боксу приняли участие в ежегодном традиционном турнире от Международной ассоциации бокса (IBA) – "Ночь чемпионов". Специальные приглашения получили Дулат Бекбауов, Мухамедсабыр Базарбайулы и Валентина Хальзова, сообщает Zakon.kz.

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Зрелищное спортивное мероприятие прошло на тайском острове Пхукет, рассказали в пресс-службе Казахстанской федерации бокса 17 июля. Cоперниками казахстанцев стали одни из лучших боксеров современности. Формат боя предполагал пять раундов по три минуты для мужчин и пять раундов по две минуты у женщин, участники бились без шлемов.

Первой из наших соотечественников на ринг вышла чемпионка мира 2016 года Валентина Хальзова, ее соперницей стала Элиф Гюнер из Турции. Бой прошел в новой для обеих спортсменок весовой категории до 75 кг – Хальзова поднялась в нее, а турчанка спустилась с более тяжелого веса.

Казахстанка с первой минуты взяла инициативу в свои руки, раз за разом с дистанции разбивая оборону соперницы. Стратегия, техника и быстрые успешные атаки подарили Хальзовой победу единогласным решением судей. Стоит отметить, что после боя наша спортсменка сделала круг почета в ринге с флагом Казахстана.

В весе до 63,5 кг Мухамедсабыр Базарбайулы боксировал с участником чемпионата мира из Узбекистана Муджибилло Турсуновым. Казахстанец участвовал на "коротком уведомлении", право на бой он получил всего за несколько дней до "Ночи чемпионов". Поединок стал украшением вечера благодаря безостановочным скоростным атакам. Из-за атаки головой соперника Базарбайулы получил травму губы. В итоге более опытный Турсунов одержал победу.





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Второе "центральноазиатское дерби" составила пара Дулат Бекбауов – Асадхуджа Муйдунхуджаев. Это была уже третья по счету встреча двух боксеров. В последний раз они сражались в финале ЧМ-2023 в Ташкенте. Поединок в весе до 71 кг, несмотря на многочисленные акцентированные удары Бекбауова, все же принес победу узбекскому боксеру.

В других поединках призер Олимпиады Имам Хатаев из России выиграл у двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса из Кубы. В главном событии "Ночи чемпионов" пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион кубинец Хулио Ла Круз оказался сильнее Энмануэля Рейеса Пла из Испании. Победители получили пояс чемпиона и денежный приз в размере 10 000 долларов США, а финалисты – 5000 долларов.

Ранее действующего абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе американца Дэвина Хейни арестовали за хранение оружия.