Конституционный суд проверил кассационный порядок пересмотра судебных актов

Конституционный суд проверил на конституционность нормы УПК и нормативного постановления Верховного суда о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести, сообщает Zakon.kz.

Суть обращения

В Конституционный суд поступил ряд обращений от граждан с просьбой проверить, соответствуют ли Конституции п.1) ч.2 ст.484 УПК и абзац 3 п.2 нормативного постановления Верховного суда "О применении законодательства, регламентирующего рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке", касающиеся ограничения на пересмотр в кассационном порядке судебных актов по делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести. Все эти обращения Конституционный суд объединил в одно производство.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал соответствующими Конституции указанные нормы. Однако рекомендовал правительству инициировать внесение в Мажилис проекта закона, направленного на дальнейшее совершенствование УПК в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда в части доступа к кассационной инстанции вне зависимости от вида уголовного правонарушения и категории преступлений.

Как обосновал свое решение Конституционный суд

Компетенция судов разных уровней определяется кругом дел, отнесенных законом к их ведению, а процессуальный порядок в этом случае является единым и обязательным в отношении всех подсудимых и не должен создавать каких-либо привилегий для одной группы лиц, равно как не ущемлять чье-либо право на судебную защиту своих прав и свобод.

Основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов определены неправильное применение уголовного и уголовно-процессуального законов, которое повлекло определенные негативные правовые последствия. Такое неправильное применение законодатель не относит к основаниям для пересмотра в кассационном порядке судебных актов по делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести.

Судебные ошибки по этим уголовным делам могут быть исправлены в кассационном порядке только по протесту Генерального прокурора при наличии оснований, предусмотренных статьей 485 УПК.

Таким образом, доступ к кассационной инстанции, являющейся дополнительной гарантией отправления правосудия, предоставляется при соблюдении указанных допустимых и ограничительных условий.

Право Генерального Прокурора приносить протест о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести не только в интересах государства, но и в интересах как потерпевших, так и осужденных, является одной из форм реализации конституционной компетенции прокуратуры по осуществлению высшего надзора за соблюдением законности на территории РК.

Предусмотренная законом правовая возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, разрешающих уголовное дело по существу, которая позволяет исправить судебные ошибки, существенно нарушающие права и законные интересы лиц в результате неправильного применения норм материального и процессуального права, соответствует Конституции.

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов означает, по существу, возможность преодоления их окончательности, поэтому законодателю необходимо предусмотреть такие институциональные и процедурные условия их пересмотра, которые отвечали бы требованиям процессуальной эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты и прозрачности отправления правосудия.

Одновременно с этим порядок пересмотра указанных судебных актов должен исключать возможность искусственного затягивания судебного разбирательства. Своевременные признание законной силы и реализация судебного решения обеспечивают правовую определенность и учет интересов участников уголовного процесса.

Следовательно, исключительный характер оснований пересмотра судебных решений в кассационной инстанции должен обеспечивать разумный баланс между стабильностью, окончательностью принимаемых решений, приговоров и иных постановлений судов, имеющих обязательную силу на всей территории РК и принципами правосудия, являющимися общими и едиными для всех судов и судей.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (т.е. 14 июля 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.