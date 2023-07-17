Детский лагерь в сауне, проблемы со связью – основное за понедельник
Детский лагерь в сауне
Проблемы со связью
Как на китайском побережье
40 тысяч человек посетили Капчагай за два дня. Городские пляжи и зоны отдыха были полностью заполнены. Ранее появилось видео, что на трассе Конев - Алматы в выходные образовались многокилометровые заторы. Также коммунальным службам города приходится каждые выходные вывозить до 15 тонн мусора с побережья.
Пенсионные накопления
Новое постановление правительства гарантирует сохранность пенсионных накоплений казахстанцев Гарантия сохранности распространяется на следующих лиц:
- пенсионерам по возрасту на дату достижения пенсионного возраста;
- в случае установления инвалидности первой или второй групп бессрочно, – на дату изъятия пенсионных накоплений;
- по достижении 45-летнего возраста при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией для обеспечения страховой выплаты не ниже 70% от величины прожиточного минимума, – на дату достижения пенсионного возраста, за период с даты перевода пенсионных накоплений в страховую организацию до достижения пенсионного возраста.
Ремонт по проспекту аль-Фараби в Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции моста через реку Есентай. Ожидается, что мост запустят 1 сентября.
Сход вагонов
Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия.
Высохшее розовое озеро
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала, что комиссия проведет исследования высохшего розового озера Коряковка близ Павлодара. Ранее в соцсетях появились жуткие кадры высохшего озера. Сообщалось, что кто-то его высушивает и продает оттуда соль.
Спорт
Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу.
Казахстан занял второе место на Чемпионате мира по борьбе на поясах.
Эдуард Ким принес Казахстану первую медаль на ЧМ-2023 по водным видам спорта. Наш спортсмен в финальных состязаниях набрал 216 баллов, что принесло ему третье место. "Золото" завоевал испанец Фернандо Диас Рио Сото – 224, 555, серебряная медаль досталась Кеннету Гаудету из США – 216, 800.
Аргентинский нападающий Лионель Месси был представлен болельщикам американского футбольного клуба "Интер Майами". В этот момент стадион команды был заполнен до отказа, несмотря на погоду.
Мир
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, Россия ждет выполнения своих условий. При этом он указал на отсутствие связи между атакой Крымского моста и продлением соглашения.
Надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Автомобильная часть моста получила повреждения, погибли два человека.
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