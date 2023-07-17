Детский лагерь в сауне, проблемы со связью – основное за понедельник

Детский лагерь в сауне возмутил казахстанцев. В ряде городов страны были проблемы со связью. Главные новости за 17 июля – в подборке Zakon.kz.

Детский лагерь в сауне

Дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в детский лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны. Теперь Управление образования будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура Алматы начала расследование.





Проблемы со связью

Жители Астаны, Караганды и ряда других городов Казахстана с утра жаловались на проблемы с сотовой связью и интернет-соединением. Позже проблему устранили





Как на китайском побережье

40 тысяч человек посетили Капчагай за два дня. Городские пляжи и зоны отдыха были полностью заполнены. Ранее появилось видео, что на трассе Конев - Алматы в выходные образовались многокилометровые заторы. Также коммунальным службам города приходится каждые выходные вывозить до 15 тонн мусора с побережья.

Пенсионные накопления

Новое постановление правительства гарантирует сохранность пенсионных накоплений казахстанцев Гарантия сохранности распространяется на следующих лиц:

пенсионерам по возрасту на дату достижения пенсионного возраста;

в случае установления инвалидности первой или второй групп бессрочно, – на дату изъятия пенсионных накоплений;

по достижении 45-летнего возраста при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией для обеспечения страховой выплаты не ниже 70% от величины прожиточного минимума, – на дату достижения пенсионного возраста, за период с даты перевода пенсионных накоплений в страховую организацию до достижения пенсионного возраста.

Ремонт по проспекту аль-Фараби в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции моста через реку Есентай. Ожидается, что мост запустят 1 сентября.

Сход вагонов

Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия.

Высохшее розовое озеро

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала, что комиссия проведет исследования высохшего розового озера Коряковка близ Павлодара. Ранее в соцсетях появились жуткие кадры высохшего озера. Сообщалось, что кто-то его высушивает и продает оттуда соль.

Спорт

Женис Нурлыбаев стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу.

Казахстан занял второе место на Чемпионате мира по борьбе на поясах.



Эдуард Ким принес Казахстану первую медаль на ЧМ-2023 по водным видам спорта. Наш спортсмен в финальных состязаниях набрал 216 баллов, что принесло ему третье место. "Золото" завоевал испанец Фернандо Диас Рио Сото – 224, 555, серебряная медаль досталась Кеннету Гаудету из США – 216, 800.

Аргентинский нападающий Лионель Месси был представлен болельщикам американского футбольного клуба "Интер Майами". В этот момент стадион команды был заполнен до отказа, несмотря на погоду.

Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, Россия ждет выполнения своих условий. При этом он указал на отсутствие связи между атакой Крымского моста и продлением соглашения.

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