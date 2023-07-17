Жару прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни северная часть страны будет находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов. Там синоптики прогнозируют дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

Также сильные дожди ожидаются 18-19 июля на западе, северо-западе, 18-20 июля на севере, северо-востоке РК.

"Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков", – рассказали синоптики.

18-19 июля днем на юго-востоке республики по прогнозу ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.