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Жители Актау снова жалуются на отсутствие воды

В Актау снова проблемы с водой Фото: pexels
В Актау, где уже неоднократно возникали проблемы с питьевой водой, снова отключили водоснабжение. Отключение затронуло несколько микрорайонов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило региональное издание Lada.kz 17 июля, жители Актау начали массово жаловаться на отсутствие воды в Telegram-чате акимата Мангистауской области. В пресс-службе ГКП "Каспий жылу, су арнасы" ("КЖСА") пояснили, что воду отключили из-за ремонтных работ в микрорайоне 6А.

"В связи с проведением ремонтных работ в 6А микрорайоне, возле кафе "Эдем", отключена питьевая вода, под ограничением 22-й микрорайон, во 2-м микрорайоне – 22, 27, 28, 29 дома. Снижено давление в микрорайонах с 1-го по 8-й", – говорится в сообщении коммунального предприятия.

Сейчас в Актау ограничили водоснабжение в микрорайонах 9А, 21, 23, 25, 24, в нижней части 14-го и 15-го микрорайонов, а также в микрорайоне "Самал-1".

Ремонтные работы, по предварительной информации, будут проводить до 20:00, если сотрудники "КЖСА" не завершат их раньше.

Проблемы с питьевой водой в Актау возникают не впервые. В мае акиму Ерболу Избергенову пришлось выступить с обращением к горожанам, которые возмущались из-за дефицита воды. В июне на вопросы о дефиците воды отвечал уже аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Несмотря на заверения властей, в начале июля жители пяти микрорайонов Актау вновь остались без водоснабжения из-за аварии.

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