Правила проведения правового мониторинга утверждены в Казахстане

Министр юстиции РК приказом от 11 июля 2023 года утвердил Правила проведения правового мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Правовой мониторинг проводится с целью выявления в принятых нормативных правовых актах противоречий законодательству республики, дублирований, пробелов, неэффективно реализуемых, устаревших и коррупциогенных норм права и выработки предложений по их совершенствованию путем прогнозирования, анализа, оценки эффективности реализации принятых нормативных правовых актов.

Объектом правового мониторинга выступают:

новые конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы;

иные нормативные правовые акты.

Под иными нормативными правовыми актами, подлежащими проведению правового мониторинга, понимаются следующие:

конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы, за исключением новых конституционных законов, кодексов, консолидированных законов, законов;

нормативные правовые указы президента РК;

нормативные правовые постановления правительства РК;

нормативные правовые постановления ЦИК РК, Нацбанка и иных центральных государственных органов, нормативные правовые приказы министров и руководителей центральных государственных органов;

нормативные правовые решения маслихатов, акиматов, акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий.

Правовой мониторинг не проводится по следующим нормативным правовым актам:

нормативные правовые акты, утратившие силу в установленном законом порядке;

нормативные правовые акты о внесении изменений и дополнений, за исключением законов о внесении изменений и дополнений в законодательные акты, правовой мониторинг по которым проводится в течение пяти лет со дня введения их в действие;

нормативные правовые акты, регулирующие внутриведомственную деятельность государственных органов и организаций, находящихся в их ведении, субъектов квазигосударственного сектора, органов местного самоуправления, национальных операторов, и не затрагивающие интересы третьих лиц;

нормативные постановления Конституционного суда РК, Верховного суда РК;

нормативные правовые акты об утверждении республиканского бюджета, гарантированном трансферте из Нацфонда РК, объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы, а также нормативные правовые акты о внесении изменений и/или дополнений в них;

нормативные правовые акты о ратификации и денонсации международных договоров;

нормативные правовые акты об амнистии;

нормативные правовые акты органов местного государственного управления по вопросам административно-территориального устройства.

Как отмечается, правовой мониторинг по нормативным правовым актам, содержащим государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, а также нормативным правовым актам, имеющим пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати", проводится по решению и в порядке, определяемыми первым руководителем государственного органа.

Порядок проведения мониторинга

По новым законам государственный орган-разработчик проводит правовой мониторинг в течение пяти лет на ежегодной основе. Течение срока проведения правового мониторинга по новому закону начинается со дня даты введения в действие закона.

При проведении правового мониторинга по новым законам государственным органом-разработчиком оценивается уровень достижения целевых индикаторов, указанных в Консультативном документе регуляторной политики, эффективность принятых норм, а также иные последствия, наступившие после принятия закона.

Правовой мониторинг по новым законам проводится структурным подразделением государственного органа, разработавшим закон, либо структурным подразделением, к компетенции которого относится данный закон.

В случаях, когда в разработке закона участвовали несколько уполномоченных государственных органов либо закон содержит компетенцию нескольких государственных органов, соответствующие государственные органы проводят правовой мониторинг каждый в пределах своей компетенции, содержащейся в данном нормативном правовом акте, и направляют соответствующую отчетную информацию в Министерство юстиции РК.

Предусматривается, что структурные подразделения государственного органа анализируют результаты проведенного правового мониторинга и не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, в случае выявления недостатков в нормативных правовых актах, принимают меры по разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов.

Отчет по итогам проведенного правового мониторинга по новому закону на казахском и русском языках направляется в Министерство юстиции РК ежегодно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 января года, следующего за отчетным).

К отчету по правовому мониторингу должны в обязательном порядке прилагаться соответствующие материалы, показывающие обоснованность и достоверность сведений, указанных в отчете.

В свою очередь Минюст для проверки достоверности сведений, представленных государственными органами проводит дополнительное изучение результатов проведенного правового мониторинга.

Предуматривается, что при выявлении в нормативных правовых актах, входящих в компетенцию государственных органов, разработчиком которых они не являются, противоречащих законодательству РК, устаревших, коррупциогенных и неэффективно реализуемых норм права, государственные органы направляют в течение 10 рабочих дней с момента составления аналитической справки уведомления в государственный орган, принявший данный нормативный правовой акт, либо являющийся его разработчиком, либо к компетенции которого относится данный вопрос.

Также правила предусматривают провдение анализа степени стабильности законов.

Под стабильными нормативными правовыми актами понимаются:

законы, конституционные законы, консолидированные законы и кодексы, которые не подвергались изменениям в течение года;

кодексы, в которые были внесены изменения нормативными правовыми актами не более 3 раз за год.

Под относительно стабильными нормативными правовыми актами понимаются:

законы, в которые были внесены изменения нормативными правовыми актами не более 2 раз за год, за исключением поправок редакционного характера, а также касающихся юридической техники;

кодексы, в которые были внесены изменения нормативными правовыми актами от 4, но не более 6 раз за год.

Под нестабильными нормативными правовыми актами понимаются:

законы, в которые были внесены изменения нормативными правовыми актами более 2 раз за год, за исключением поправок редакционного характера, а также касающихся юридической техники;

кодексы, в которые были внесены изменения нормативными правовыми актами более 6 раз за год.

Поступившие отчеты по итогам проведенного правового мониторинга по новым законам анализируются Министерством юстиции в течение 15 рабочих дней.

Министерство юстиции анализирует и обобщает представленную информацию по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает на общедоступном государственном объекте информатизации итоговую информацию (за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, а также нормативных правовых актов, имеющих пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати") с внесением рекомендаций о принятии мер по повышению качества проведения государственными органами правового мониторинга.

Результаты анализа степени стабильности законов размещаются один раз в год совместно с годовыми итогами правового мониторинга до 15 февраля.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2023 года.