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Как бороться с киберпреступностью в Казахстане, придумали в МВД

Как бороться с киберпреступностью, придумали в МВД Фото: pxhere
Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Сүйінбай на брифинге в ведомстве 17 июля рассказал, как власти борются с интернет-мошенниками в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Сүйінбай сообщил, что МВД совместно с МЦРИАП организовало интеграцию баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи.

По его словам, такая мера позволила распознавать и блокировать сомнительные звонки на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик.

"Заблокировано 36 млн звонков. В результате предпринятых мер по итогам шести месяцев текущего года мы отмечаем снижение регистрации интернет-мошенничеств на 1,3% – с 9585 до 9462. Интернет-мошенничеств, совершаемых с подменных номеров, стало меньше на 34% – с 2134 в 2022 году до 1406 в текущем году", – сообщил спикер.

Представитель МВД напомнил, что в ведомстве создали пилотный проект "CyberPol" для эффективного расследования и раскрытия киберпреступлений.

"Целевая группа "CyberPol" ДП Павлодарской области задержала жителя Павлодара, который организовал легализацию добытых преступным путем денег, полученных путем мошеннических действий от имени сотрудников банков. Установлена его причастность к 20 эпизодам, причиненный ущерб составил около 40 млн тенге. Мера пресечения – подписка о невыезде", – отметил Жандос Сүйінбай.

Также, по его словам, полицейские Костанайской области задержали четырех жителей региона за восемь фактов интернет-мошенничества. Подозреваемые обзванивали местных жителей от имени сотрудников полиции.

"Они говорили, что их дети попали в ДТП. Причиненный ущерб составил 43 млн тенге. Тем же департаментом на днях раскрыто аналогичное мошенничество. Оперативная группа задержала жительницу города Костанай, которая, используя методы маскировки (парик, маску, очки, – ред.), собирала добытые преступным путем деньги. Доказана причастность к шести таким фактам мошенничества. Подозреваемую водворили в изолятор временного содержания", – резюмировал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью.

Как защитить себя от интернет-мошенников, можно прочитать здесь.

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