Трагедия в Южной Корее: президент призвал к действиям из-за климатического кризиса

Климатический кризис сделал экстремальные погодные условия обыденностью, заявил президент Южной Кореи Юн Сук Ёль. В стране число погибших из-за наводнений и оползней достигло 40 человек, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Южной Кореи извлекли из затопленного дорожного туннеля в одном из центральных городов 13 тел, а число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных многодневными проливными дождями, возросло по меньшей мере до 40 человек, сообщает The Guardian.



"Подобные экстремальные погодные явления станут обычным явлением... Мы должны признать, что изменение климата происходит, и нужно бороться с ним". Юн Сук Ёль

Президент заявил о необходимость повышения готовности страны к стихийным бедствиям. Он заявил, что нужно бороться с идеей о том, что экстремальные погодные условия, связанные с изменением климата, являются аномалией и с ними ничего нельзя поделать.

Власти центрального города Чхонджу сообщили, что на данный момент подтверждена гибель 13 человек, чьи автомобили оказались в ловушке в подземном тоннеле Osong длиной 685 метров. До 15 автомобилей, включая автобус, были затоплены в результате внезапного наводнения, вызванного прорывом берега реки.



Около 900 спасателей, включая водолазов, продолжали вести поиски в тоннеле, который, по оценкам пожарных, заполнился водой всего за две-три минуты.

Юн приказал властям приложить все усилия для борьбы с наводнением и пообещал поддержку в восстановительных работах, включая создание специальных зон бедствия в наиболее пострадавших районах.

Жители и родственники погибших выступили с резкой критикой в адрес местных властей, обвинив их в том, что они руководили "рукотворной катастрофой" и не закрыли туннель в условиях проливных дождей и повышения уровня воды в близлежащей реке. Полиция заявила, что начнет расследование смертельного наводнения.

Полиция выясняет, почему власти провинции Северного Чунчхона не закрыли тоннель, расположенный всего в 600 метрах от реки Михо, даже после того, как за четыре часа до бедствия было объявлено предупреждение о наводнении на реке.

В ответ на это правительство провинции заявило, что его руководство по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не требует немедленного закрытия тоннеля в таких условиях.

"Не всегда обязательно вводить ограничения на въезд в случае предупреждения о наводнении. Мы анализируем общую ситуацию на дорогах и принимаем решения на основе тщательного мониторинга. Особых проблем не возникало до момента прорыва насыпи. Из-за быстрого притока воды у нас не было достаточно времени, чтобы остановить въезд машин". официальный представитель провинции Северный Чунчхон Кан Чон Гын

Президент Юн обвинил местные власти в несоблюдении правил ликвидации последствий стихийных бедствий, заявив, что ситуация усугубилась из-за плохой подготовки в уязвимых районах.



Сильные дожди обрушились на центральные и южные регионы Южной Кореи с четверга, когда годовой сезон дождей достиг своего пика. Министерство внутренних дел сообщило, что девять человек пропали без вести и 34 получили ранения. Тысячи людей были эвакуированы.



Из-за ливней пришлось эвакуировать более 10 тыс. человек. Ливни повредили более 139 домов и размыли 146 дорог.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за трагедии.