Детский лагерь в сауне: мама девочки рассказала подробности

Мама 12-летней девочки, которую Управление образования бесплатно отправило в лагерь в Алматинской области, рассказала подробности, сообщает Zakon.kz.

Мама девочки рассказала, что путевки в этот лагерь они получили бесплатно. Их дают детям из социально уязвимых слоев населения через школу. Она отметила, что ее дети уже ездили несколько раз бесплатно в другие лагеря, и все было хорошо. А в этом году случился такой ужас.

"Родители начали бить тревогу, так как не могли связаться с детьми. Они не выходили на связь. Сильно переживали те, кто первый раз отправил. У них вообще паника была", – рассказала мама.

По ее словам, она была более спокойной, так как ее дети уже ездили в лагерь. Думала, сейчас освоятся и позвонят.

Женщина также рассказала, что, оказывается, по приезде в лагерь у детей забрали сотовые телефоны. Тревогу уже забили, когда несколько детей вышли на связь. Видимо, им удалось оставить телефон у себя.

"Дети начали скидывать родителям, что там ужасные условия. Кто-то спал на полу, на матрасах. Что там какая-то действующая сауна. Кровати стояли в комнате отдыха. Через дверь уже там парилка, мойка и санузел. В таких условиях дети спали". Мама девочки

Дети также рассказали, что в комнатах очень жарко. Нет кондиционеров.

"В комнатах было много детей. Очень тесно стояли кровати. Было очень душно. Кровати девочек от кроватей мальчиков разделяли только шторки", – рассказала женщина.

Ее дочь рассказала, что ночью невозможно было спать. Было очень шумно. Мальчишки с вожатыми до полуночи смеялись, разговаривали громко.

Женщина также рассказала, что в лагере не было никакой дисциплины. Детей только отправляли кушать и купаться. Никаких развлекательных мероприятий.

Также она рассказала, что на территории лагеря есть бассейн. Дети приехали домой все обгорелые.

"Некоторые дети рассказали своим родителям, что чуть не утонули в бассейне, и им никто не помог из взрослых. Помогли выбраться из воды дети, которые находились рядом", – рассказала она.

В этом лагере вожатыми работали официанты. По словам женщины, одному вожатому было 17 лет.



"Там вообще реально какой-то ужас происходил. Бывший тау-спа центр стал лагерем. В тренажерном зале просто кровати понаставили и дети там спали. Ночью в этом же заведении играли свадьбу. Работала сауна, мужики там парились. Все открыто, территория не охраняется". Мама девочки

Фото: предоставили родители

Первые родители приехали туда в час ночи и забрали своих детей.



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По ее словам, в акимате Алматы заявили, что детям компенсируют отдых и дадут путевки в другой лагерь.

"Но мы настаиваем на том, чтобы мы сами проверили лагерь, прежде чем отправлять туда детей", – сказала мама девочки.

15 июля детей отправили в лагерь, и ближе к вечеру родители уже начали бить тревогу, так как не могли связаться с детьми. Первые родители приехали туда в 11-12 ночи и начали сообщать другим родителям, что там происходит.



