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"Все высохло": кызылординские фермеры бьют тревогу из-за дефицита воды

"Все высохло": кызылординские фермеры бьют тревогу из-за дефицита воды Фото: unsplash
Кызылординские предприниматели-растениеводы и животноводы бьют тревогу из-за дефицита воды. Проблему нехватки пресной воды и пути ее решения обсуждали на заседании совета агропромышленного комплекса. Об этом 17 июля Zakon.kz рассказали в пресс-службе Нацпалаты предпринимателей "Атамекен".

По словам рисоводов, в нужный момент они не могут получить необходимую воду для полива.

"Вода, в которой нуждались в мае, была подана в июне. Вот теперь просим воду в июле, а вы говорите, что подадите в августе. В каналах сейчас нет воды, все высохло. Наш урожай погибает. Рис, посеянный в 125 га, выбросили в зеленом виде, он весь сгорел. Теперь угрожает опасность оставшемуся урожаю", – сообщил директор ТОО "Турмаганбет" Пирмантаев Нуржан.

Специалисты, ответственные за данную сферу, только и говорили, что ситуация находится под контролем, объем подаваемой воды регулируется.

"Мы часто слышим, что для предотвращения дефицита воды необходимо уменьшить площади рисовых угодий. Конечно, экономия воды очень важна. Однако без риса экологическая ситуация Кызылорды ухудшится. Почва засолится и превратится в "непригодный оазис", так как если сильное засоление почвы земли не промывать через посев риса, на засоленной почве возможность получать урожай других культур очень низкая. Это выводы специалистов. В данной сфере на около 550 крупных и мелких хозяйствах заняты более 9500 сезонных и постоянных работников. 45-50% сельских жителей получают свой хлеб в данной сфере. Мы должны учитывать и этот фактор", – отметил директор Палаты предпринимателей Кызылординской области Пирмухаммед Сыздыков.

Последствия дефицита воды затронули не только растениеводов, но и предпринимателей-животноводов.

"Просим ответственных специалистов учесть и проблему полива пастбищ. Например, в селе им. Аскара Токмаганбетова в этом году уже четвертый год на пастбищах нет воды. Я это видел своими глазами", – рассказал руководитель крестьянского хозяйства "Сыр сыйы" Нурлан Биманов.

Предприниматели предложили определить организацию, взять на баланс каналы, оставшиеся без присмотра, а также создать специальную комиссию по контролю воды.

В свою очередь специалисты сферы сообщили, что все предложения предпринимателей будут доведены до сведения руководства и рассмотрены пути их решения.

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О том, что южным и западным регионам Казахстана угрожает дефицит воды, стало известно еще 27 апреля 2023 года. В Комитете по водным ресурсам Минэкологии это связали с засухой и с тем, что в последние несколько лет на казахстанских реках продолжается цикл маловодья.

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А 4 июля глава Минэкологии РК Зульфия Сулейменова заявила, что водохозяйственная обстановка остается напряженной на юге страны – в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. Причины примерно те же, что и в апреле – засуха и маловодье рек.

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