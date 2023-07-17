Движение поездов в Жамбылской области восстановили после схода вагонов

На железнодорожной станции Аспара в Жамбылской области, где ранее сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда, восстановили движение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО НК "КТЖ", на станции Аспара участка Турксиб-Шу возобновили движение поездов. Его прервал инцидент со сходом грузовых вагонов.





"В ликвидации последствий схода задействовали восстановительные поезда станций Шу и Тараз. В результате схода задержались пассажирские поезда. Пассажиров обеспечили питанием и питьевой водой. Компания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что ночью 17 июля грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.