Металлург из Темиртау выиграл автомобиль

Награждение государственными наградами, розыгрыш призов, выступление казахстанских звезд эстрады – компания "АрселорМиттал Темиртау" подарила городу металлургов настоящий праздник.

Темиртау и металлургический комбинат "АрселорМиттал Темиртау" неразрывно связаны. Практически каждая семья города считает День металлурга своим главным праздником.

15 июля компанией "АрселорМиттал Темиртау" для жителей и гостей Темиртау был организован праздник в честь Дня металлурга. Такого масштаба и зрелищности в Темиртау не было давно.

Самые теплые слова поздравлений прозвучали в этот вечер в адрес металлургов от генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимира Яблонского и акима Темиртау Ораза Таурбекова.

Фото: Игоря Узаревича

"Дорогие коллеги, металлурги, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем металлурга. Профессия металлурга требует особого склада характера, характера, который отличает лучшие свойства легированной стали. В нашем городе этот день является особенным. Он объединяет всех. Особое уважение хотелось бы выразить всем, кто строил этот комбинат и давал первый металл, ставил первые рекорды, кто прошел через кризис, период перестройки и сохранил это предприятие – всех тех, кто сейчас работает на предприятии АО "АрселорМиттал Темиртау". Сегодня один из лучших дней, чтобы поздравить вас и сказать вам спасибо. Я горжусь тем, что тоже являюсь металлургом и могу считать себя членом такой огромной семьи Темиртау, семьи металлургов. Вы являетесь основой наших будущих побед, основой всех дальнейших успехов металлургической отрасли. Хочу пожелать вам безопасного труда, всех благ и здоровья. С праздником!" Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский

Аким города Темиртау Ораз Таурбеков подчеркнул, что металлургический комбинат АО "АрселорМиттал Темиртау" – гордость Карагандинской области и всей страны.

Фото: Игоря Узаревича

"Наш город является промышленным гигантом и одним из развитых промышленных регионов нашей республики. Для нас металлургический комбинат – это не просто градообразующее предприятие, но и локомотив нашей экономики, экономики нашего региона и экономики нашей страны, – сказал Ораз Таурбеков. – Желаю вам новых побед и достижений в вашей профессиональной деятельности. Пусть процветает наша Казахстанская Магнитка, пусть процветает наш город!"

Также поздравили металлургов в этот день председатель профсоюза металлургов "Жақтау" Виктор Щетинин, председатель маслихата Темиртау Алексей Ломакин.

20 лучших работников металлургического комбината были отмечены государственной наградой – знаком Ордена "Еңбек Даңқы".

"Я в восторге! Праздник отличный, а песни – прямо такая ностальгия по нашей молодости. Группа "Апрель" исполнила их так замечательно! Организация праздника очень хорошая, и мне приятно быть частью этого события. Ведь немногие люди получают такую высокую награду, и я горда тем, что мой труд был отмечен нашим руководством и правительством Казахстана", - говорит обладатель знака Ордена "Еңбек Даңқы" III степени, инженер первой категории коксохимической лаборатории АО "АрселорМиттал Темиртау" Светлана Леонова.

Но на этом сюрпризы для металлургов не закончились. Среди работников комбината состоялся розыгрыш 49 велосипедов. Розыгрыш провел лично генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский.

Фото: Игоря Узаревича

А вот 50 призом розыгрыша был автомобиль Haval. Его счастливым обладателем стал мастер ЦРОО АГП ДЦ РМЗ АО "АрселорМиттал Темиртау" Сая Жаманбаевич Жакин, который первые минуты даже не верил своему счастью. Сая Жаманбаевич проработал на комбинате более 30 лет. Совсем немного ему осталось до выхода на заслуженный отдых. И выиграть такой приз стало настоящим счастьем для него.

"Я хочу поблагодарить компанию "АрселорМиттал Темиртау" за такой праздник, за такой подарок. Мне звонят все друзья, коллеги, родственники и поздравляют, кто-то так же, как и я до сих пор не верит. Но это правда! И я верю в справедливость и свою родную компанию". Сая Жакин

В течение всего вечера со сцены поздравляли металлургов темиртауские творческие коллективы.

Фото: Игоря Узаревича

Еще одним подарком для собравшимся стали выступления Sadraddin, Мираса Жугунусова и легендарной группы "Дос-Мукасан".

"Праздник замечательный! Особенно группа "Дос-Мукасан", они же наша молодость. Я сама отработала на металлургическом комбинате, сейчас на пенсии. Желаю всем металлургам здоровья и мирного неба над головой", – сказала жительница города Лидия Файзулина.

"Отличное настроение, атмосфера великолепная! Праздник чувствуется. Это объединяет людей и поднимает настроение. Хотелось бы поздравить металлургов и пожелать им крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего не только в этот день, но и на протяжении всей жизни". Термист ЛПЦ-3 АО "АрселорМиттал Темиртау" Иван Васьковский

Фото: Игоря Узаревича

Ярким завершением вечера стал праздничный салют, озаривший вечернее небо Темиртау.