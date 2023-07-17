Концепцию по управлению активами Нацфонда до 2030 года утвердили в Казахстане

Президент Казахстана указом от 10 июля 2023 года утвердил "Концепцию по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан до 2030 года", сообщает Zakon.kz.

Концепция определяет видение управления финансовыми активами, сосредоточиваемыми на счетах правительства в Национальном банке, переданными в доверительное управление Национальному банку на основании договора о доверительном управлении Национальным фондом, заключенного между Национальным банком и правительством.

Характеризуя текущую ситуацию в документе говорится, что за последние 10 лет валютные активы Национального фонда снизились с 77,4 млрд долларов США до 55,7 млрд долларов США. Одной из причин столь существенного сокращения активов страны является укрепившаяся тенденция изъятий из Национального фонда в республиканский бюджет сверх поступлений от нефтяного сектора.

В качестве одного из решений проблемы истощения Национального фонда правительством совместно с Нацбанком было разработано контрцикличное бюджетное правило, устанавливающее прямое ограничение на темпы роста планируемых расходов республиканского бюджета на уровне не выше среднего реального роста ВВП за предыдущие 10 лет, увеличенного на цель по инфляции. При этом размер гарантированного трансферта будет определяться в размере, не превышающем объем поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора, прогнозируемых при расчетной цене на нефть (цена "отсечения"). Данное бюджетное правило будет направлено на дальнейшее накопление активов Национального фонда.

В то же время перед Национальным фондом стоят задачи по увеличению его активов до 100 млрд долларов США в 2030 году и, начиная с 2024 года, по реализации инициативы Президента Республики Казахстан об осуществлении выплат детям части инвестиционного дохода Национального фонда. Осуществление данных масштабных инициатив должно быть обеспечено высоким уровнем сбережения активов Национального фонда, в том числе за счет ограничения изъятий и увеличения наполняемости фонда, а также повышения качества управления и обеспечения достойного инвестиционного дохода.

Основные принципы управления активами Национального фонда

Согласно Концепции управление активами Национального фонда основано на следующих принципах:

диверсификация инвестиций – распределение инвестиций по классам активов, странам и валютам, стилям управления, в том числе за счет привлечения внешних управляющих, что предполагает минимизацию рисков, не снижая доходность инвестиций, благодаря компенсационному эффекту, когда падение стоимости одного актива компенсируется ростом стоимости другого;

– распределение инвестиций по классам активов, странам и валютам, стилям управления, в том числе за счет привлечения внешних управляющих, что предполагает минимизацию рисков, не снижая доходность инвестиций, благодаря компенсационному эффекту, когда падение стоимости одного актива компенсируется ростом стоимости другого; управление рисками – постоянный поиск баланса между целями по максимизации доходности и минимизации рисков в условиях неопределенности финансовых рынков в рамках отдельных классов активов и в совокупности, что обеспечивается сочетанием опытного персонала, количественных и качественных инструментов анализа и надежных механизмов контроля рисков;

– постоянный поиск баланса между целями по максимизации доходности и минимизации рисков в условиях неопределенности финансовых рынков в рамках отдельных классов активов и в совокупности, что обеспечивается сочетанием опытного персонала, количественных и качественных инструментов анализа и надежных механизмов контроля рисков; подотчетность – обязательная ежегодная публикация информации о доверительном управлении активами Национального фонда в рамках Отчета о формировании и использовании Национального фонда, утверждаемого Указом Президента Республики Казахстан, с указанием результатов по инвестиционной доходности в долгосрочном горизонте за последние 5 и 10 лет и с начала управления активами Национального фонда;

– обязательная ежегодная публикация информации о доверительном управлении активами Национального фонда в рамках Отчета о формировании и использовании Национального фонда, утверждаемого Указом Президента Республики Казахстан, с указанием результатов по инвестиционной доходности в долгосрочном горизонте за последние 5 и 10 лет и с начала управления активами Национального фонда; эффективность – управление активами Национального фонда, исходя из необходимости приумножения и обеспечения сохранности активов путем достижения доходности в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска и в условиях строгого соблюдения контрцикличного бюджетного правила.

Основные подходы управления активами Национального фонда

Национальный Банк продолжит использование ряда инвестиционных стратегий при управлении активами Национального фонда, где основной является использование стратегического распределения в сберегательном портфеле. Помимо этого применяется подход по выбору инвестиций, основанный на фундаментальном анализе с использованием как внутренних, так и внешних компетенций. Опыт специалистов Нацбанка и делегирование части полномочий внешним управляющим позволяют принимать взвешенные и своевременные инвестиционные решения независимо от рыночной ситуации.

Задача Нацбанка при управлении Национальным фондом заключается в том, чтобы обеспечить высокий уровень доходности в долгосрочной перспективе при умеренном риске, в целях сохранности, поддержания достаточного уровня ликвидности и приумножения активов Национального фонда.

Во избежание перегрева национальной экономики и защиты активов Национального фонда от последствий колебаний нефтяных цен активы Национального фонда размещают в финансовые инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках.

В основе политики по управлению активами Национального фонда заложены следующие подходы: портфельное управление активами. совершенствование процессов управления активами. оценка эффективности управления активами Национального фонда.

Портфельное управление активами заключается в подборе инвестиций наиболее эффективным образом в соответствии с целями портфелей Национального фонда. Максимальный размер стабилизационного портфеля Национального фонда составляет 10 млрд долл. США. В случае, если по итогам года размер стабилизационного портфеля превышает 10 млрд долл. США, деньги в сумме разницы переводятся из стабилизационного в сберегательный портфель.

При этом стратегическое распределение сберегательного портфеля Национального фонда определяет его ожидаемую доходность и умеренный уровень риска.

Целевые доли стратегического распределения сберегательного портфеля: 60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота.

В свою очередь, совершенствование процессов управления активами предполагает использование инновационных технологий и повышения компетентности сотрудников Нацбанка, а также инвестиционной культуры, основанной на передовом зарубежном опыте.

Оценка инвестиционного управления активами Национального фонда производится в долгосрочном горизонте методом скользящей оценки за последние 5, 10 лет и с начала управления активами. Критерием для оценки эффективности управления Национальным фондом является сверхдоходность портфелей Национального фонда за определенный период времени при соблюдении ограничений. Сверхдоходность определяется как разница между фактической доходностью и доходностью соответствующего эталонного портфеля.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

Целевым индикатором Концепции установлено увеличение долгосрочной доходности (за период с 2023 года по 2030 год) сберегательного портфеля Национального фонда при сбалансированном стратегическом распределении активов Национального фонда (с целевым распределением: 60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота) по сравнению с консервативным распределением (80% - облигации развитых стран, 20% - акции).

Ожидаемый результат – увеличение доходности активов Национального фонда за период с 2023 года по 2030 год в размере не менее чем на 1% (в годовом выражении) относительно консервативного распределения активов, что будет способствовать увеличению (при условии соблюдения контрцикличного бюджетного правила) к 2030 году объема активов Национального фонда до 100 млрд долларов.

Концепция содержит План действий по ее реализации, в числе которых в частности внесение поправок в Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда РК, публикация результатов инвестиционного управления активами Национального фонда в рамках годового отчета Нацбанка, вступление в Международный форум суверенных фондов (IFSWF) и промежуточная оценка доходности по итогам 5 лет после перехода к сбалансированному распределению сберегательного портфеля.

Указ введен в действие 10 июля 2023 года.