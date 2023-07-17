Глава Комитета лесного хозяйства покидает свой пост
Об этом стало известно 17 июля 2023 года с Instagram-страницы комитета, в которой привели цитату уже бывшего председателя.
"С сегодняшнего дня я завершаю свою работу в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов в связи с переходом на другую работу. Служение природе своей страны было для меня высокой честью и большой ответственностью. Выражаю глубокую благодарность коллегам и желаю удачи в нелегком труде!"Нурлан Кылышбаев
Нурлан Кылышбаев родился в 1971 году в Талдыкоргане. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, Гуманитарный институт им. Д. А. Кунаева.
Трудовую деятельность начал в 1993 году ведущим специалистом торгового дома "Талдыкорган – Нижний Новгород". С 1994 по 1999 год работал ведущим инженером Талдыкорганского лесохозяйственного производственного объединения, служил в органах МВД РК, а также был помощником акима Талдыкоргана. С 1999 по 2013 год занимал различные должности в аппарате акима Жамбылской области, Управлении природных ресурсов Алматинской области, был президентом коммерческой организации. В 2013-2016 годах – аким Ескельдинского района Алматинской области.
В 2016-2017 годах – депутат Сената Парламента РК шестого созыва, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке. В 2019-2021 годах – секретарь Совета сенаторов при Сенате Парламента РК.
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Председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Нурлан Кылышбаев был назначен 4 февраля 2022 года.
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