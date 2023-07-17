В Казахстане утвердили официальные источники информации о рыночных ценах

Министр финансов приказом от 12 июля 2023 года утвердил Перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошло 29 источников информации, в том числе:

Crude Oil Market Wire Basic Service

Clean Tanker Wire Basic Service

European Gas Daily Basic Service

EIKON

Coal Trader International Basic Service

Официальный сайт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) lbma.org.uk, Fastmarkets MB (Metal Bulletin)

Журнал "Metal Bulletin"

Журнал "Металлургический бюллетень"

Выпуск "Украинский зерновой рынок"

Журнал "Agrimarket Weekly"

Журнал "Новости агрорынка"

Обзор рынка урана (The Nuclear Review)

Данные, размещенные на официальном интернет-ресурсе Bloomberg и др.

Согласно правилам, для определения рыночной цены товара (работы, услуги) и иных данных, необходимых для применения методов определения рыночной цены, используются источники информации в следующей очередности:

официально признанные источники информации о рыночных ценах (см выше);

источники информации о биржевых котировках;

данные государственных органов, уполномоченных органов других государств и организаций о ценах, дифференциале, расходах и об условиях, влияющих на отклонение цены сделки от рыночной цены;

информационные программы, используемые в целях трансфертного ценообразования, информация, предоставляемая участниками сделок, и иные источники информации.

При этом для определения диапазона рыночных цен перечень официально признанных источников информации должен содержать один или более источник информации о рыночных ценах.

По сделке, участник которой зарегистрирован в государстве с льготным налогообложением, при определении рыночной цены используются только источники информации, указанные в подпунктах 1 и 2.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2023 года.