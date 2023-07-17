В Казахстане утвердили официальные источники информации о рыночных ценах
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Министр финансов приказом от 12 июля 2023 года утвердил Перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень вошло 29 источников информации, в том числе:
- Crude Oil Market Wire Basic Service
- Clean Tanker Wire Basic Service
- European Gas Daily Basic Service
- EIKON
- Coal Trader International Basic Service
- Официальный сайт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) lbma.org.uk, Fastmarkets MB (Metal Bulletin)
- Журнал "Metal Bulletin"
- Журнал "Металлургический бюллетень"
- Выпуск "Украинский зерновой рынок"
- Журнал "Agrimarket Weekly"
- Журнал "Новости агрорынка"
- Обзор рынка урана (The Nuclear Review)
- Данные, размещенные на официальном интернет-ресурсе Bloomberg и др.
Согласно правилам, для определения рыночной цены товара (работы, услуги) и иных данных, необходимых для применения методов определения рыночной цены, используются источники информации в следующей очередности:
- официально признанные источники информации о рыночных ценах (см выше);
- источники информации о биржевых котировках;
- данные государственных органов, уполномоченных органов других государств и организаций о ценах, дифференциале, расходах и об условиях, влияющих на отклонение цены сделки от рыночной цены;
- информационные программы, используемые в целях трансфертного ценообразования, информация, предоставляемая участниками сделок, и иные источники информации.
При этом для определения диапазона рыночных цен перечень официально признанных источников информации должен содержать один или более источник информации о рыночных ценах.
По сделке, участник которой зарегистрирован в государстве с льготным налогообложением, при определении рыночной цены используются только источники информации, указанные в подпунктах 1 и 2.
Приказ вводится в действие с 26 июля 2023 года.
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