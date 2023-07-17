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Законодательство РК

В Казахстане утвердили официальные источники информации о рыночных ценах

Утверждены официальные источники информации по ценам на ресурсы Фото: pexels
Министр финансов приказом от 12 июля 2023 года утвердил Перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошло 29 источников информации, в том числе:

  • Crude Oil Market Wire Basic Service
  • Clean Tanker Wire Basic Service
  • European Gas Daily Basic Service
  • EIKON
  • Coal Trader International Basic Service
  • Официальный сайт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) lbma.org.uk, Fastmarkets MB (Metal Bulletin)
  • Журнал "Metal Bulletin"
  • Журнал "Металлургический бюллетень"
  • Выпуск "Украинский зерновой рынок"
  • Журнал "Agrimarket Weekly"
  • Журнал "Новости агрорынка"
  • Обзор рынка урана (The Nuclear Review)
  • Данные, размещенные на официальном интернет-ресурсе Bloomberg и др.

Согласно правилам, для определения рыночной цены товара (работы, услуги) и иных данных, необходимых для применения методов определения рыночной цены, используются источники информации в следующей очередности:

  • официально признанные источники информации о рыночных ценах (см выше);
  • источники информации о биржевых котировках;
  • данные государственных органов, уполномоченных органов других государств и организаций о ценах, дифференциале, расходах и об условиях, влияющих на отклонение цены сделки от рыночной цены;
  • информационные программы, используемые в целях трансфертного ценообразования, информация, предоставляемая участниками сделок, и иные источники информации.

При этом для определения диапазона рыночных цен перечень официально признанных источников информации должен содержать один или более источник информации о рыночных ценах.

По сделке, участник которой зарегистрирован в государстве с льготным налогообложением, при определении рыночной цены используются только источники информации, указанные в подпунктах 1 и 2.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2023 года.

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