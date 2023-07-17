В Казахстане уборочная кампания обходится не по карману фермерам

Уборочная кампания в Казахстане может затянуться по срокам. Технический парк комбайнов у отечественных фермеров изношен на 70%. Из 39 тысяч комбайнов в стране более 28 тысяч изношены, что непроизвольно отражается на сроках самой уборочной кампании.

Сегодня аграрии бьют тревогу и просят государство выделить дополнительные средства для льготного лизинга сельхозтехники.



На льготное кредитование автомобилей в Казахстане было выделено 100 млрд тг, на льготное кредитование автобусов – 30 млрд тенге, для льготного кредитования сельхозтехники цифры в разы урезаны – всего 15 млрд тенге, при этом, даже эта сумма выделена с довольно не заманчивыми условиями - первоначальный взнос составляет 15%.

Об этой несправедливости сегодня говорят сами фермеры. Обновление технического парка в самые сложные годы, по их словам, просто невозможно.

"В сельском хозяйстве постоянно происходит рост цен на сопутствующие товары, что ни сезон цены в два раза выше на запасные части, дизель, расценки на любые услуги растут, кроме цены на конечный продукт – зерно. При такой цене на пшеницу, подсолнечник, ячмень купить за деньги что-то практически нереально. Льготный лизинг нужен. Но с адекватными вложениями государства в сельское хозяйство РК. Что такое 15 млрд тнг?! Поделите их на 21 млн га, которые мы сеем, выйдет около 1 тыс. тнг на 1 га. Какой лизинг может быть, какие деньги могут быть, я не знаю". Жалгасбек Канапин

Айбат Есентуров отмечает, что сегодня сложностей в сельском хозяйстве хватает, в принципе, как и всегда. В этом году нереально упали цены на зерно, масличку.

"Естественно, для сельхозтоваропроизводителей приобретение техники становится большим экономическим давлением. Нет понимая и по следующему году, поэтому обновляться по технике сегодня большой риск. Недавно было запущено льготное кредитование, где на весь Казахстан выделили довольно смешную сумму, ее даже на один район мало. Аграрная отрасль должна быть драйвером нашей страны, о чем говорил не раз и сам Президент, получается на деле это далеко не так. В сегодняшних реалиях, когда много рисков: погодных, ценовых, внешнеполитических, нашествия сайгаков и саранчи, нереально купить технику. Нам необходимо обновлять свой парк ежегодно, а для этого нужны госпрограммы. Ту сумму, которую выделили в этом году разыграли в течение пары секунд, я сам участвовал, были 78 в списке, естественно ничего не получили. Обидно и смешно. Нам нужны условия без первоначального взноса и под низкий процент. Тогда будет обновление техпарка. Это в первую очередь нужно в связи с нехваткой кадров, механизаторы не то, что садиться, даже смотреть на старую технику не хотят. С такими темпами мы и дальше будем загонять сельское хозяйство в ту яму, из которой только-только начали вылазить". Айбат Есентуров

Фермер Данияр Мухатаев добавил, что когда запустили льготное кредитование, было очень сложно собрать все документы вовремя, потому что дали срок четыре дня.





"Мы успели это все подать, но до сих пор ответа никакого не услышали. Слишком мало выделили финансов на льготное кредитование. Должен успеть тот, кто быстрее всех собрал документы и подал их. Без льготного лизинга мы не приобретем комбайн к уборке, в этом году мы не можем просто так сделать первоначальный взнос на технику, потому что в прошлом году вроде и был урожайный год, но при этом цена на зерно очень низкая. Мы себестоимость затрат не оправдали. Это ГСМ, СЗР, для механизаторов зарплата и т.д. Без господдержки мы не сможем приобрести новую технику и не сможем обновиться просто на просто". Данияр Мухатаев

По словам аграриев, обновление техники на сегодняшний день не роскошь, а вынужденная мера для работы. Дефицит кадров отражается и на устаревшем парке. Механизаторов с каждым годом сложнее завлечь на старые тракторы и комбайны, а риски – затянуть в сроках и потерять значительную часть урожая, напротив, упрощаются.