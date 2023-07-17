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Курс доллара незначительно прибавил на торгах 17 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,34 тенге (+0,07) тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,14 тенге (-0,35).

Курс евро установлен Нацбанком в 501,17 тенге, рубля – 4,95 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448 тенге, евро – по 497,5-502 тенге, российские рубли – по 4,87-5,11 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 июля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,9% и составили 79,15 долларов за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate подешевела также на 0,9%, до 74,75 долларов за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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