Обеспечить регулярный вывоз мусора всем казахстанцам собираются к 2040 году

Полностью охватить население Казахстана услугами по сбору и вывозу отходов в правительстве планируют к 2040 году, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание совета по переходу к "зеленой экономике", сообщили в пресс-службе главы правительства 17 июля. Его главными темами стали улучшение экологической обстановки в регионах и развитие возобновляемых источников энергии.

В заседании участвовали руководители центральных госорганов, НПП "Атамекен", крупных отраслевых центров и ассоциаций, а также представители ООН. Глава Минэкологии Зульфия Сулейменова доложила, что за прошедшие 10 лет благодаря внедрению концепции "зеленой экономики" энергоемкость экономики Казахстана удалось сократить на 36,7%. Доля возобновляемых источников энергии выросла до 4,5%, площадь лесов в стране – до 5%, а особо охраняемых природных территорий – более чем до 10% от территории республики. Сегодня в Казахстане работают 132 возобновляемых источника энергии суммарной мощностью 2525 МВт.

"В рамках актуализации концепции после принятия Стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года планируется довести показатель переработки и утилизации коммунальных отходов до 40% к 2030 году, а в долгосрочной перспективе – до 60% к 2050 году. Охват населения услугами сбора и вывоза отходов должен достичь 100% к 2040 году за счет организации централизованной системы в сельских населенных пунктах", – сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Долю переработки и утилизации промышленных отходов планируется довести до 60% к 2050 году. Для этого будут стимулировать предприятия использовать наилучшие технологии, а также рекультивировать и строить новые полигоны ТБО. Новая концепция "зеленой экономики" предусматривает, что в Казахстане примут меры для снижения вредных выбросов, модернизируют и переведут на газ ТЭЦ, усилят работу по защите охраняемых природных участков, редких растений и животных, расширят площадь лесов. Алихан Смаилов отметил, что "зеленая экономика" – важный инструмент устойчивого развития страны, и переход на нее потребует значительных изменений в направлении развития экономики.

"В результате этого улучшатся условия жизни населения, состояние атмосферного воздуха, управление отходами, использование водных и земельных ресурсов", – заверил Алихан Смаилов.

Премьер поручил Минэкологии ускорить актуализацию концепции и внести ее проект в аппарат правительства до 1 декабря.

Ранее стало известно, что с побережья Капчагая вывозят до 15 тонн мусора каждые выходные.