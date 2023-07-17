Владельцы зон отдыха на Алаколе жалуются на перебои с электричеством

Собственники пансионатов на побережье озера Алаколь жалуются на постоянные сбои электричества. Бизнесмены рассказывают, что из-за этого терпят крупные убытки, сообщает Zakon.kz.

В селе Акши Алакольского района каждый туристический сезон предприниматели сталкиваются с одной из главных проблем. Из-за частых отключений электричества и скачков напряжения дорогостоящая техника выходит из строя. В свою очередь, проблему в акимате никак не могут решить уже несколько лет.



"Систематические отключения электричества стали нормой, к которой добавились проблемы со снижением электроэнергии в сети с положенных 220кв до 135-200кв. Постоянные скачки напряжения выводят из строя дорогостоящее оборудование и не позволяют использовать кондиционеры и холодильники, так как мощности просто не хватает для их обычной работы. МСБ несет убытки из-за порчи продуктов и ремонта оборудования. Жалобы отдыхающих на проблемы со светом снижают туристистическую привлекательность, а это снижение доходов МСБ, что отражается на налоговых поступлениях, создании новых и поддержки действующих рабочих мест", – рассказал владелец одной из зон отдыха корреспонденту Zakon.kz на условиях анонимности.

В управлении энергетики и ЖКХ Жетысуской области подтвердили, что проблему с перебоями электричества в селе Акши действительно не могут решить и этому есть несколько причин.

"Электросеть села Акши загружена на 99 процентов. Уже как два года, как начали разработку проектно-сметной документации для увеличения проектной мощности. Сейчас мы выделили деньги для решения проблемы, путем разделения местного трансформатора. Сейчас все конкурсные процедуры завершены и подрядная организация завершит все работы до сентября. Таким образом, мы планируем обеспечить небольшую разгрузку для электросети", – сообщил заместитель руководителя управления ЖКХ области Данияр Искаков.

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Местные власти обещают полностью решить проблему с подачей электричества в течение ближайших двух лет.