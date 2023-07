Гайд для финрынка: Куда идут инвестиции в РК и что произойдет в мире на этой неделе

Крупные компании продолжат отчитываться о доходах за второй квартал, Нацбанк РК выпустит свежие данные по инвестициям. О других событиях читайте еженедельном экономическом календаре Zakon.kz.

Понедельник, 17 июля

Бюро национальной статистики Казахстана опубликует данные об инвестициях в основной капитал, основные показатели работы промышленности. В январе-марте 2023г. объем инвестиций в основной капитал составил 2741,4 млрд тенге, что на 16,1% больше, чем в январе-марте 2022г.

Также выйдет информация по количеству автотранспортных средств в Казахстане на 1 июня 2023 года.

Данные по ВВП за второй квартал выйдут в Китае. Также будет опубликована информация по уровню безработицы и объемам промышленного производства за июнь. После чего состоится пресс-конференция Национального бюро статистики Китая.

В течение дня с речью по денежно-кредитной политике выступит председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

А в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка, который содержит экономические вопросы, в том числе касающиеся денежно-кредитной политики.

Вторник, 18 июля

Национальный банк РК выпустит монетарный обзор по банкам, статистику по денежной базе и агрегатам широкой денежной массы.

Бюро нацстатистики Казахстана опубликует информацию о выполнении строительных работ и вводе в эксплуатацию объектов в республике.

В США финансовые отчеты представят десятки компаний, в том числе: Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Novartis (NVS), Lockheed Martin (LMT), Prologis Inc. (PLD), The Charles Schwab Corporation (SCHW), PNC Financial Services (PNC), Bank of New York Mellon (BK), J.B. Hunt Transport Services (JBHT), Omnicom Group Inc. (OMC), Synchrony Financial (SYF) и Hasbro Inc. (HAS).

Также, Бюро переписи населения США опубликует данные о розничных продажах за июнь, включающие информацию о потребительских расходах. В течение дня будет выпущен индекс рынка жилья NAHB за июль.

Среда, 19 июля

В середине недели финансовые отчеты выпустят: Tesla (TSLA), Netflix (NFLX), IBM (IBM), Goldman Sachs (GS), Elevance Health (ELV), US Bancorp (USB), Crown Castle Inc. (CCI), Las Vegas Sands (LVS), Biogen Inc. (BIIB), Kinder Morgan (KMI), Baker Hughes Co. (BKR), Halliburton (HAL), Discover Financial Services (DFS), Equifax Inc. (EFX), Nasdaq Inc. (NDAQ) и United Airlines (UAL).

Также в США выйдут данные по вводу жилья и разрешениям на строительство за июнь.

В Великобритании и Евросоюзе сообщат об уровне инфляции в июне.

Четверг, 20 июля

Казахстанский нацстат опубликует данные по качеству жизни населения в РК и показателям индустриально-инновационного развития. Нацбанк РК выпустит финансовые показатели организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций за июнь.

О доходах отчитаются следующие компании: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), Johnson & Johnson (JNJ), Abbott Laboratories (ABT), SAP (SAP), Philip Morris International (PM), Intuitive Surgical Inc. (ISRG), Marsh & McLennan Cos. (MMC), CSX Corporation (CSX), Blackstone Inc. (BX), Freeport McMoran (FCX), Kenvue (KVUE), Truist Financial Corp. (TFC), Capital One Financial (COF), D.R. Horton (DHI), The Travelers Companies (TRV) и Newmont Corp. (NEM).

Национальная ассоциация риелторов США (NAR) опубликует информацию о продажах жилья за прошлый месяц.

В Японии выйдут данные по уровню инфляции за июнь.

Пятница, 21 июля

В конце рабочей недели финансовые отчеты представят: American Express Co. (AXP), HDFC Bank Ltd. (HDB), The Progressive Corporation (PGR), Schlumberger (SLB), Roper Technologies Inc. (ROP), Regions Financial Corp. (RF) и Huntington Bancshares Inc. (HBAN).

В Великобритании будет опубликован индекс потребительского доверия Gfk. Этот показатель измеряет уровень потребительского доверия в экономической деятельности.