Три года ограничения свободы дали главбуху госпредприятия из Жамбылской области за хищение 7 млн тенге

Главного бухгалтера КГП на ПХВ "Кулан-Энерго Жылу" в Жамбылской области осудили на три года ограничения свободы за хищение 7 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК 17 июля, хищение выявила прокуратура Т. Рыскуловского района Жамбылской области. Сотрудники ведомства провели анализ работы предприятия в части расходования бюджетных средств и выяснили, что главный бухгалтер платежными поручениями перечисляла деньги госпредприятия на свои банковские карты.

Чтобы скрыть свои махинации, женщина указывала в платежных поручениях, что предприятие якобы оплачивало покупку товаров и оказание различных услуг – профессиональных, научных и технических.



"По этому факту прокуратура района возбудила уголовное дело по ст. 189 ч. 3 п. 1 УК РК. Дело передали для проведения досудебного расследования в Департамент экономических расследований по Жамбылской области", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

После расследования уголовное дело направили в суд, который своим решением приговорил главбуха к ограничению свободы на три года и лишению права занимать материально ответственные должности сроком на три года. Приговор вступил в законную силу. Деньги, которые осужденная перечислила себе на карты, вернули государству в полном объеме.

В конце июня АФМ завершило следствие по делу о хищении более 57 млн тенге при строительстве двух школ.