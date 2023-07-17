Как выглядит детский лагерь в сауне после шумихи в Сети

17 июля родители вновь посетили детский загородный лагерь "Арман дала", который оказался в здании сауны. Они увидели там иную картину, сообщает Zakon.kz.

К их приезду там навели порядок, как будто там и не было детского лагеря. На воротах новая цепь, замки поставили.

В спа-центр родителей сначала не пустили. По их словам, вчерашняя вожатая, уже утверждает, что она не вожатая. Потом они все-таки туда попали.

Как отметили родители, по договору первый этаж был отделением для девочек, а здесь на деле оказалась сауна, ресепшен и лестница на второй этаж.

Кровати уже убрали. Матрасы, почему-то валялись на улице. Родители предположили, что их выкидывали через окно.

Стало:





Было:

Родители намерены написать заявление в полицию.



Сегодня они уже были в акимате. По их словам, там заявили, что детям компенсируют отдых и дадут путевки в другой лагерь. Но родители настаивают на том, чтобы самим его проверить, прежде чем отправлять туда детей.

Ранее дети из социально уязвимых слоев населения Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны. Жуткое видео с условиями отдыха детей появилось в Сети. На кадрах полуголые мужчины, дети спят на полу.

Также стало известно, что Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха.

Теперь рабочая группа будет совершать объезд всех загородных лагерей. Она будет регулярно сообщать о результатах мониторинга.