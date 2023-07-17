Школьников в Талдыкоргане заставляют покупать форму определенного производителя

До начала учебного года остается чуть меньше двух месяцев, и родители уже приступили к поиску школьной формы для детей. Но в некоторых учебных заведениях Талдыкоргана решили "навязать" одежду определенного производителя, сообщает Zakon.kz.

По словам одной из родительниц, в школьных чатах начали активно обсуждать виды и стиль школьной формы на предстоящий учебный год. В некоторых учебных заведениях учителя уже выдали адреса магазинов, где необходимо приобрести одежду для детей.

"Нам сказали купить школьную форму от фирмы Glasman. Мне не нравится качество этого производителя, и я хочу выбрать другую компанию. Большая часть родителей соглашаются и едут в эти магазины. По мне, это лоббирование интересов частных магазинов одежды", – рассказала корреспонденту Zakon.kz местная жительница по имени Макпал.

В отделе образования Талдыкоргана рассказали, что никаких поручений по покупке одежды у определенного производителя со стороны акимата не было. Наоборот, городские власти намерены пресекать такие принудительные покупки.





"Такого поручения с нашей стороны не было. В школах не должны навязывать покупку формы у определенных компаний. В случае принуждения к покупке школьной формы у определенного подрядчика мы просим незамедлительно обращаться в отдел образования", – сообщил корреспонденту Zakon.kz руководитель отдела образования города Жасулан Канагатов.

На сегодняшний день в школах Талдыкоргана обучаются 33 тысячи детей. 2700 первоклассников в этом году сядут за парты впервые.

О том, какие обновленные требования к школьной форме действуют в Казахстане, можно прочесть здесь.