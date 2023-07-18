Казахстанские авиаперевозки: сколько раз казахстанцы пожаловались с начала 2023 года?

В социальных сетях мы часто видим видео о том, как пассажиры отложенных рейсов вынуждены находиться неопределенное время в аэропортах, ожидая своего вылета. С начала этого года требования к авиаперевозчикам ужесточились, но тем не менее жалобы продолжают поступать.

Следует отметить согласно приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 11 февраля 2019 года №70, уполномоченным органом осуществляющим госрегулирование и госконтроль и надзор за деятельностью гражданской авиации является Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

При этом по данным Комитета по защите прав потребителей Минторговли за шесть месяцев 2023 года поступило 49 обращений. Основные причины жалоб пассажиров: задержка и отмена рейсов, невозврат денежных средств за отмену покупки билета и отмену рейса, двойная продажа билетов и непредставление условий при задержке рейсов.

Стоит отметить, что все эти проблемы приняты в работу в соответствии с пп. 8) ст.5 Закона ор защите прав потребителей, согласно которому Комитет по защите прав потребителей подает иск в суд в защиту прав более 10 потребителей.

Фото: akspic.ru

В конце 2022 года президент Казахстана подписал поправки в закон по вопросам транспорта и недропользования. С начала 2023 года ужесточились требования к авиаперевозчикам. Теперь с них требуется своевременное информирование пассажиров об изменениях статуса рейса, причинах и новом времени вылета. А в случае, если пассажиры вынуждены ожидать свой рейс в воздушной гавани, то авиаперевозчик должен предоставить весь перечень услуг пассажирам.

"В основном жалобы поступают на авиакомпании Scat, AirAstana и BekAir. Увеличилось число жалоб на FlyArystan, а также имеются жалобы на другие иностранные авиакомпании.На сегодняшний день Комитетом направлены 7 исков в отношении АО "BekAir" на сумму более 144,3 млн тенгепо 3428 выкупленным билетам". Эксперт Управления контроля и обеспечения реализации защиты прав потребителей Жансая Дадын

В Комитете также сообщили, что на сегодняшний день, осуществляется исполнение судебных решений судебными исполнителями в соответствии с Законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Стоит отметить, что согласно поправкам, в закон по вопросам транспорта и недропользования при задержке или отмене рейсов по вине авиакомпании предусматривается предоставление питания, прохладительных и горячих напитков, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно. А в случае, если рейс задерживается на 10 часов и более или отмене рейса по выбору пассажира оформляется перебронирование на ближайший рейс (с предоставлением услуг) либо полный возврат стоимости билета.

В случае если данные услуги авиаперевозчиком не предоставлены, то согласно статьи 567 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность авиакомпаний перед пассажирами.

В данный момент Комитетом ведутся мероприятия по инициированию иска в отношении авиакомпании FlyArystan в отношении защиты прав и законных интересов более десяти потребителей. Причиной тому служат неоднократные обращения, которые поступают в адрес авиакомпании FlyArystan. Как правило, пассажиры используют удобные для них виды связи, такие как телефонные звонки в офисы аваикомпании, письменные обращения через аэропорты, а также социальные сети. Все обратившиеся требуют одного - соблюдения своих прав и законных интересов и возврата денежных средств за неиспользованныеавиабилеты. Но обращения авиакомпанией проигнорированы и денежные средства не возвращены. Денежные средства по отмененным рейсам также не выплачены.

После обращения пассажира авиакомпания должна предложить добровольный алгоритм по возмещению причиненного убытка. Если в течение десяти календарных дней ответа не последовало или авиакомпания отказывается устранить нарушения, то гражданин вправе обратиться в Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, либо за консультацией в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей. Департамент поможет составить исковое заявление в суд, также может участвовать в суде в качестве третьего лица, защищая права потребителей.

Следует отметить, что в июне текущего года Правительством внесен Законопроект о защите прав потребителей в новой редакции в Мажилис Парламента.

"Основным нововведением будет интеграция основных прав потребителей законопроекта с законами, регулирующие деятельность бизнеса, кроме того будут усилены общественные институты защиты прав потребителей, введена гражданская правовая ответственность бизнеса. В свою очередь эти новшества значительно усилят защиту прав потребителей в сфере авиаперевозок". Руководитель Управления по формированию госполитики Рамазан Баренов

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