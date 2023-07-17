Психолог об убийстве девочки в Алматы: Злая мачеха из сказок стала реальностью

Психолог Алина Шадинова прокомментировала громкое убийство девочки в Алматы. Ранее подозреваемую, мачеху убитого ребенка, арестовали на два месяца, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алина Шадинова отметила, что устрашающий персонаж злой мачехи из сказок сегодня стал реальностью.

"В неполных семьях, в которых ребенок воспитывается одним из родителей, независимо от развода или смерти партнера, приход нового человека в семью – стресс для ребенка. Важно, чтобы выбор партнера родителя был безопасен и для ребенка", – отметила Алина Шадинова.

По словам специалиста, нужно разговаривать с ребенком о его чувствах, спрашивать, что нравится, а что нет, поддерживать и верить.

"Зачастую, когда происходят акты насилия, когда ребенок пытается о них рассказать, родитель может ему не поверить и не придать значения. Если даже девочка и говорила отцу, он мог вставать и на сторону жены. Это может быть вследствие невротического типа привязанности. Допустим, если отец знает, что мачеха недоброжелательна к дочке, бьет ее, но он боится потерять жену и поэтому закрывает глаза на это и молчит", – пояснила психолог.

Одной из причин трагедии, по ее словам, также могло быть сходство девочки с биологической матерью.

"Я ни в коем случае не оправдываю мачеху, но в психологии есть такое понятие, как перенос и проекция. Возможно, она в ребенке видела бывшего партнера своего мужа и испытывала неприязнь", – считает Алина Шадинова.

К тому же дети, по словам психолога, по своей природе динамичны, им сложно усидеть на одном месте. Они любопытны и всегда познают мир через активные действия. Быть "удобным", прилежным ребенком – это значит не быть ребенком вообще.

"Если мачеху раздражало поведение ребенка, она не прощала ей ошибок и жестоко наказывала, это проблемы не только мачехи, но и родных матерей. Например, тех, которые говорят: "Сядь тихо и кушай", "Не поешь – не пойдешь гулять". Мы ставим им условия и таким образом подавляем ребенка, и он перестает быть в контакте с собой", – заявила психолог.

Алина Шадинова рекомендует родителям быть внимательнее к чувствам своих детей, наладить доверительные отношения, дать опору и поддержку, чтобы ребенок не замыкался в себе и мог сигнализировать о подобных ситуациях.



13 июля родственники семилетней Карины из Алматы заявили, что ее мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка. В конце концов у девочки произошло кровоизлияние в мозг, и она скончалась. Подозреваемую арестовали на два месяца.