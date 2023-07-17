Кина не будет: какие последствия повлечет забастовка в Голливуде

С начала мая в США бастует гильдия сценаристов. К ним присоединились и актеры, также недовольные условиями своего труда. Zakon.kz разбирался, что именно не устраивает представителей "Фабрики грез", к чему рискует прийти кинопрокат, и как Казахстан может воспользоваться ситуацией.

Кинщик заболел?

Старт волеизъявлению дали голливудские сценаристы. Они потребовали пересмотра условий закончившихся трудовых контрактов. Люди хотели лучших зарплат, авторских отчислений за продукцию для стриминговых сервисов (при составлении контрактов их еще не было, соответственно, документы не учитывают данного нюанса) и ограничений работы искусственного интеллекта. Гильдия сценаристов объявила о забастовке после того, как переговоры, по их оценкам, не принесли желаемых плодов.

Последствия стали ощутимыми менее чем через неделю. Одним из "первых вестников" киноапокалипсиса явилась грустная новость для поклонников сериала "Очень странные дела". Так, съемки финального сезона были приостановлены, о чем сообщили создатели любимого многими проекта.

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Отметим, старт съемок планировался на июнь, премьеру назначили на 2024 год.

Сообщалось, что угроза нависла также над не менее ожидаемыми "Дэдпулом-3" (съемки в итоге заморозили на неопределенный срок) и "Капитаном Америка".

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13 июля к выступлению присоединился профсоюз, представляющий интересы голливудских актеров. Артисты аналогично коллегам по цеху потребовали повышения зарплат, а бонусом – защиты от несанкционированного использования их изображений с помощью ИИ, дабы не возникло ситуации "без меня меня засняли".

В сообщении профсоюза говорилось о тупике в переговорах с Альянсом продюсеров кино и телевидения, который отстаивает позицию крупнейших студий и стримеров, включая Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros. Discovery.

В итоге под удар подпали рекламы готовящихся к выходу проектов и прочие мероприятия, в которых обычно задействуют актеров, предстоящие съемки, интервью журналистам, посещение премьер, фестиваль популярной культуры и т.д. "Досталось" даже премии Эмми, вручение которой, скорее всего, будет отложено до осени, а то и до следующего года.

Вот так лицедеи и авторы сценариев единым фронтом вступили в борьбу с гигантами рынка киноиндустрии.

Плюс и минус

Как заверил редакцию отечественный кинокритик Карим Кадырбаев, нашу страну подобное не ждет – у нас попросту нет профсоюзных организаций, способных взять на себя ответственность и реально отстаивать права "киношников".

Вместе с тем, помимо очевидных минусов ситуации с забугорными разборками, он отследил и плюсы:

"Голливудская забастовка, конечно, скажется на кинопрокате отрицательно. Вероятнее всего, начнутся переносы релизов, начнется перестановка в кинопрокатной сетке. Но это палка о двух концах. Скорее всего, будет поднят вопрос о замене локальными релизами. Сейчас момент идеального шторма для снимающих стран, в том числе для Казахстана. Они могут поставить свои картины в расписание, не оборачиваясь на Голливуд – освобождаются очень хорошие даты. Вопрос только в том, как локальные продюсеры на местах в Казахстане, Европе, России, Азии будут распоряжаться этими датами".

Он добавил, что наибольшие преобразования претерпит сериальная сфера, вплоть до очередной волны сокращения серий в сезоне и снижения общего числа длинных проектов.

"Глава Disney уже заявил о том, что они сократят количество производимых сериалов. Проблема была как раз в сценариях: во время пандемии они сделали большой упор на сериальную продукцию, и сценаристы работали в режиме очень нервной гонки, порой жертвуя качеством ради скорости". Карим Кадырбаев

По словам эксперта, на данный момент каждую неделю выходит минимум одна лента казахстанского производства, имеются и успешные "многосерийки". Посему нашим кинотеатрам стоит переживать не о нехватке контента – он как раз есть – а о трудностях привлечения в залы той части зрителей, что привыкла именно к голливудскому продукту.

Никогда такого не было?

Последняя крупная акция голливудских сценаристов имела место в 2007-2008 годах. И она тоже совпала с укреплением позиций новых способов потребления развлекательного контента. Тогда жертвами негодования творцов стали многие телевизионные шоу, сериалы и даже видеоигры. Индустрия развлечений отделалась легким испугом в виде солидных убытков и смирением с необходимостью пересмотра системы оплаты.

Впрочем, в ту пору актеры не поддержали своих товарищей. Одновременно с ними, до настоящего скандала, они бастовали в далеком 1960 году.