В России упал штурмовик Су-25

В Краснодарском крае России упал штурмовик Су-25, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала "112", пилот успел катапультироваться. Причина произошедшего устанавливается. Над местом крушения летает спасательный вертолет.

Как сообщает Lenta.ru, причиной падения Су-25 могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома. Спасатели достали летчика, он жив, ему оказывают помощь. Позже стало известно, что пилот погиб.





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