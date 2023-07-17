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В России упал штурмовик Су-25

В России упал штурмовик Су-25 Фото: wikimedia
В Краснодарском крае России упал штурмовик Су-25, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала "112", пилот успел катапультироваться. Причина произошедшего устанавливается. Над местом крушения летает спасательный вертолет.

Как сообщает Lenta.ru, причиной падения Су-25 могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома. Спасатели достали летчика, он жив, ему оказывают помощь. Позже стало известно, что пилот погиб.


В ночь с 16 на 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Автомобильная часть моста получила повреждения, погибли два человека. 

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