Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Степногорске у пожилого мужчины в гараже нашли взрывчатые вещества

изъятие Фото: polisia.kz
Сотрудниками УБОП ДП Акмолинской области получена оперативная информация о том, что 61-летний житель Степногорска хранит взрывчатые вещества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба департамента, сотрудники полиции провели осмотр гаража мужчины, в ходе которого обнаружили 34 металлическо-цилиндрических предмета, предположительно являющихся взрывными волноводами.

Назначена экспертиза.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 287 УК РК.

Отметим, что в апреле в Акмолинской области житель с. Тасты-Талды Жаркаинского района сделал необычную находку – он нашел гранаты, противопехотные и противотанковые мины.

Читайте также

В Павлодарской области зафиксировали массовый падеж коров

Крупный пожар вспыхнул в магазине бытовой техники в Шымкенте

Три года ограничения свободы дали главбуху госпредприятия из Жамбылской области за хищение 7 млн тенге

Елена Беляева
Акмолинская область Степногорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления