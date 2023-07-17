В Степногорске у пожилого мужчины в гараже нашли взрывчатые вещества

Сотрудниками УБОП ДП Акмолинской области получена оперативная информация о том, что 61-летний житель Степногорска хранит взрывчатые вещества, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба департамента, сотрудники полиции провели осмотр гаража мужчины, в ходе которого обнаружили 34 металлическо-цилиндрических предмета, предположительно являющихся взрывными волноводами.

Назначена экспертиза.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 287 УК РК.

Отметим, что в апреле в Акмолинской области житель с. Тасты-Талды Жаркаинского района сделал необычную находку – он нашел гранаты, противопехотные и противотанковые мины.