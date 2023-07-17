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В Караганде автомобиль вспыхнул возле супермаркета

сгорел автомобиль Фото: скриншот видео
17 июля в 17:54 поступило сообщение о пожаре в г. Караганде в микрорайоне Степной-3, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС Карагандинской области, вблизи супермаркета "Корзина" произошло горение легкового автомобиля марки Volkswagen Transporter на площади 6 кв. м.


"Пожар ликвидирован в 18:06. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.


Ранее, в начале июля, в Уральске на парковке аэропорта сгорел автомобиль.

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Елена Беляева
Караганда Карагандинская область
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