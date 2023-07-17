В Караганде автомобиль вспыхнул возле супермаркета

Фото: скриншот видео

17 июля в 17:54 поступило сообщение о пожаре в г. Караганде в микрорайоне Степной-3, сообщает Zakon.kz.

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