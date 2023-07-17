Ситуация в Украине: Швеция выделит 6 млрд крон на реформы в Киеве, на Крымский мост совершена атака

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Швеция выделит 6 млрд крон Украине на проведение реформ для вступления в ЕС, сообщает Zakon.kz.

Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит в соцсети его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

В Брагинском районе Гомельской области перехвачен беспилотник с территории Украины, который незаконно пересек границу, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

Совет Безопасности ООН на заседании по Украине в понедельник затронет вопрос о прекращении действия зерновой сделки. Об этом заявил в понедельник журналистам зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Китай поддерживает продолжение контактов между сторонами по зерновой сделке, если они будут иметь место, но надо учитывать интересы РФ. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

США, Евросоюз и Великобритания могут отменить несколько генеральных лицензий (исключений из санкций), облегчающих торговлю российским продовольствием и удобрениями, после прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Участники "зерновой сделки" находятся в процессе ожидания решения России – РИА Новости.

Атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС Украины – украинские СМИ.

Следователи устанавливают лиц из спецслужб и вооруженных формирований Украины, причастных к теракту на Крымском мосту – СК РФ.

Киев надеется продолжить поставки зерна черноморским коридором без РФ, ждет подтверждения готовности от ООН и Турции – пресс-секретарь Зеленского.

Атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами – НАК РФ.

В случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ оставляет за собой право жесткого зеркального ответа – из проекта обращения Совета Федерации.

Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена – Песков.

Бразилия выступает против поставок оружия в Украину – глава МИД Бразилии.

Международная морская организация ООН получила от РФ письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Черном море – Reuters. Читайте также В Китае синоптики зафиксировали максимально высокую температуру воздуха В России упал штурмовик Су-25 Что случилось с Крымским мостом. Главное

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