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Ситуация в Украине: Швеция выделит 6 млрд крон на реформы в Киеве, на Крымский мост совершена атака

Украина Фото: pixabay
Швеция выделит 6 млрд крон Украине на проведение реформ для вступления в ЕС, сообщает Zakon.kz.
  • Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит в соцсети его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
  • В Брагинском районе Гомельской области перехвачен беспилотник с территории Украины, который незаконно пересек границу, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.
  • Совет Безопасности ООН на заседании по Украине в понедельник затронет вопрос о прекращении действия зерновой сделки. Об этом заявил в понедельник журналистам зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.
  • Китай поддерживает продолжение контактов между сторонами по зерновой сделке, если они будут иметь место, но надо учитывать интересы РФ. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
  • США, Евросоюз и Великобритания могут отменить несколько генеральных лицензий (исключений из санкций), облегчающих торговлю российским продовольствием и удобрениями, после прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
  • Участники "зерновой сделки" находятся в процессе ожидания решения России – РИА Новости.
  • Атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС Украины – украинские СМИ.
  • Следователи устанавливают лиц из спецслужб и вооруженных формирований Украины, причастных к теракту на Крымском мосту – СК РФ.
  • Киев надеется продолжить поставки зерна черноморским коридором без РФ, ждет подтверждения готовности от ООН и Турции – пресс-секретарь Зеленского.
  • Атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами – НАК РФ.
  • В случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ оставляет за собой право жесткого зеркального ответа – из проекта обращения Совета Федерации.
  • Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена – Песков.
  • Бразилия выступает против поставок оружия в Украину – глава МИД Бразилии.
  • Международная морская организация ООН получила от РФ письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Черном море – Reuters.

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