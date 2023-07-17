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Григорий Лепс к своему 61-летию презентовал новый альбом

певец Фото: Instagram/gvleps
Певец Григорий Лепс на приуроченном к своему 61-летию концерте презентовал новый альбом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, одна из песен посвящена разводу артиста с бывшей женой Анной Шаплыковой. Он ее назвал "Предатель".

"Предатель по сути…Я предал, я знаю. Я каюсь за это, я каюсь, рыдая. И эти грехи не дано искупить. О Боже, приказывай жить", – поет Лепс.

По словам певца, из всего альбома этот трек ему особенно по душе. Он открыто заявил, что считает себя предателем по отношению к бывшей супруге Анне Шаплыковой, разводу с которой и посвящена песня. При этом бывшая возлюбленная не пришла на концерт Лепса – в зале из родственников музыканта была только его дочь Инга.

В декабре 2021 года Лепс и Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста. По словам адвоката Шаплыковой, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей – сын Иван, а также дочери Ева и Николь.

У Лепса также есть 38-летняя дочь Инга от артистки Светланы Дубинской. В сентябре 2022-го старшая дочь певца родила сына.

Отметим, что концерт российского певца в городе Конаеве отменили после массовых жалоб местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе казино, где должно было пройти выступление Лепса.

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