В России пятилетний мальчик погиб на водном аттракционе на глазах отца

Фото: pixabay

Пятилетний мальчик утонул при купании на водных батутах в деревне Лебедки Гагаринского района Смоленской области. Ребенок был в сопровождении своего отца, сообщает Zakon.kz.

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