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Водители Уральска жалуются на пробитые колеса

Водители Уральска жалуются на пробитые колеса Фото: Zakon.kz
Автолюбители административного центра Западно-Казахстанской области массово пробивают колеса, проезжая по одной из главных улиц, сообщает Zakon.kz.

В Уральске владельцы автомобилей массово пожаловались на участок дороги по улице Шолохова. Там сразу несколько водителей пробили колеса и погнули диски на своих авто. Причиной стали многочисленные ямы, которые, к тому же, залиты лужами, пишет Мой город.

Как рассказали в отделе ЖКХ Уральска, помочь автолюбителям в акимате не могут, так как текущий ремонт на этом участке не запланирован. Дело в том, что эту крупную объездную дорогу сейчас реконструируют.

"На данный участок периодически кладётся измельчённый грунт, однако его не хватает на долгий срок. Ямочный ремонт там не предусмотрен, так как реконструкция улицы идёт полным ходом. Сейчас ремонтная бригада засыпает большие ямы. Но ремонтировать этот участок смысла нет". Азамат Халелов, руководитель городского отдела ЖКХ

5 июля приказом министра индустрии и инфраструктурного развития были утверждены Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам. В документе перечислены все случаи, когда отныне временное ограничение или запрет дорожного движения будет действовать на дорогах или отдельных участках дорог.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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