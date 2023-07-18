Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

37-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой

37-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой Фото: Тwitter/lindsaylohan
Американская актриса и певица Линдси Лохан впервые стала мамой. Радостную новость сообщили представители знаменитости, сообщает Zakon.kz.

37-летняя актриса родила сына. Точная дата рождения ребенка пока не сообщается. Но представители знаменитости сообщают, что новоявленные мама и папа счастливы. Об этом пишет издание Page Six.

"Семья на седьмом небе от любви", – сообщили в минувший понедельник представители семьи.

Как сказано в сообщении, актриса и ее муж Бадер Шаммас, арабский финансист, назвали сына Луай. Арабское имя в переводе означает "щит" или "защитник".

Известно, что пара живет сейчас в Дубае. Поженились они в 2022 году, до бракосочетания Линдси и Бадер встречались три года. О беременности актриса сообщила в середине марта этого года.

Читайте также

Стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков женился

The Limba исполнил мечту поклонника из Павлодарской области

Мария Мельникова
Дубай США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления