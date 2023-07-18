37-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой

Американская актриса и певица Линдси Лохан впервые стала мамой. Радостную новость сообщили представители знаменитости, сообщает Zakon.kz.

37-летняя актриса родила сына. Точная дата рождения ребенка пока не сообщается. Но представители знаменитости сообщают, что новоявленные мама и папа счастливы. Об этом пишет издание Page Six.

"Семья на седьмом небе от любви", – сообщили в минувший понедельник представители семьи.

Как сказано в сообщении, актриса и ее муж Бадер Шаммас, арабский финансист, назвали сына Луай. Арабское имя в переводе означает "щит" или "защитник".

Известно, что пара живет сейчас в Дубае. Поженились они в 2022 году, до бракосочетания Линдси и Бадер встречались три года. О беременности актриса сообщила в середине марта этого года.