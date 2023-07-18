Человек не виноват: эколог об обмелении уникального розового озера
Заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Магзум Курумбаев высказался об обмелении розового озера Коряковка. По мнению эколога, люди не виноваты в критическом состоянии водоема, передает Первый канал Евразия.
"Именно что антропогенное воздействие, на сегодняшний день предварительно мы можем смело заявлять, что отсутствует. Только именно воздействие, то, что температурный режим у нас повышенный в этом году, иссушение произошло". Магзум Курумбаев
Экологи и местные жители надеются, что дожди и будущая зима смогут восстановить уровень воды в пересыхающем озере. Водоем вновь наполнится водой, а уникальные водоросли дуналиеллы солоноводной придадут воде розовый цвет.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого видно высохшее озеро Коряковка, что близ Павлодара. 13 июля представители управления недропользования выезжали на озеро, заявили в Министерстве экологии. Результаты показали факт незаконной добычи соли из озера.
Накануне стало известно, что озеро будет обследовать комиссия в составе экспертов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов и общественников.