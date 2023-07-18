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Человек не виноват: эколог об обмелении уникального розового озера

Человек не виноват: эколог об обмелении уникального розового озера Фото: Wikimedia
В департаменте экологии Павлодарской области рассказали, что антропогенный фактор, как причину обмеления розового озера Коряковка, исключают, сообщает Zakon.kz.

Заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Магзум Курумбаев высказался об обмелении розового озера Коряковка. По мнению эколога, люди не виноваты в критическом состоянии водоема, передает Первый канал Евразия.

"Именно что антропогенное воздействие, на сегодняшний день предварительно мы можем смело заявлять, что отсутствует. Только именно воздействие, то, что температурный режим у нас повышенный в этом году, иссушение произошло". Магзум Курумбаев

Экологи и местные жители надеются, что дожди и будущая зима смогут восстановить уровень воды в пересыхающем озере. Водоем вновь наполнится водой, а уникальные водоросли дуналиеллы солоноводной придадут воде розовый цвет.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого видно высохшее озеро Коряковка, что близ Павлодара. 13 июля представители управления недропользования выезжали на озеро, заявили в Министерстве экологии. Результаты показали факт незаконной добычи соли из озера.

Накануне стало известно, что озеро будет обследовать комиссия в составе экспертов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов и общественников.

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Мария Мельникова
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