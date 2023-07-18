В Костанае мотоциклист погиб, врезавшись в столб

Водитель мотоцикла Suzuki выехал с проезжей части и врезался в опору освещения. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу, сообщает Zakon.kz.

40-летний водитель мотоцикла не справился с управлением транспортным средством и выехал за пределы дорожного полотна. На обочине он въехал в придорожный столб с фонарем, передает портал Костанайские новости.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. С места аварии в реанимацию госпитализировали пассажира траспортного средства.

По предварительной версии, водитель нарушил скоростной режим и превысил скорость. В полиции расследуют дело по статье "Нарушение правил дорожного движения", 345 УК РК.

В Туркестанской области ранним утром 17 июля произошло страшное ДТП. Возле села Шаян на трассе областного значения Екпинди-Созак столкнулись автомобили Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter. Погибли девять человек.