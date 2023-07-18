Главное к утру: прощание с чемпионкой, крупный пожар в ВКО, Масимов – спонсор терроризма

В Актау простились в двукратной чемпионкой Казахстана по рукопашному бою. Очередной крупный пожар разгорелся в горах Восточно-Казахстанской области. Карима Масимова и его бывших замов внесли в списки спонсоров терроризма, сообщает Zakon.kz.

Прощание с чемпионкой

В Актау 17 июля простились с 21-летней Валерией Шальновой, двукратной чемпионкой Казахстана по рукопашному бою. Тело Валерии в водозаборном канале обнаружил рыбак. В полиции дело рассматривают по статье "Убийство".

Очередной крупный пожар в горах ВКО

В горной местности Восточно-Казахстанской области вновь разгорелся крупный пожар. Пламя пожарные тушат вот уже вторые сутки, для борьбы с огнем задействованы вертолеты. Спасатели отмечают, что угрозы населенным пунктам нет, очаг возгорания находится в труднодоступной местности.

Масимов – спонсор терроризма

Экс-председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его экс- заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма. Их фамилии есть в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Новости Казахстана

В Карагандинском детсаду дети получили ожоги хлоркой, выпив воды из чайника. Один из детей попал с травмами пищевода и желудка был госпитализирован. Оказалось, воспитатель напоила детей водой, в которой ранее растворили таблетку део-хлора.

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В суде Шымкента вынесли приговор по делу о жестоком убийстве местного жителя. Преступление произошло 19 лет назад, найти виновных смогли только сейчас.