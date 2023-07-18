Главное к утру: прощание с чемпионкой, крупный пожар в ВКО, Масимов – спонсор терроризма
Прощание с чемпионкой
В Актау 17 июля простились с 21-летней Валерией Шальновой, двукратной чемпионкой Казахстана по рукопашному бою. Тело Валерии в водозаборном канале обнаружил рыбак. В полиции дело рассматривают по статье "Убийство".
Очередной крупный пожар в горах ВКО
В горной местности Восточно-Казахстанской области вновь разгорелся крупный пожар. Пламя пожарные тушат вот уже вторые сутки, для борьбы с огнем задействованы вертолеты. Спасатели отмечают, что угрозы населенным пунктам нет, очаг возгорания находится в труднодоступной местности.
Масимов – спонсор терроризма
Экс-председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его экс- заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма. Их фамилии есть в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Новости Казахстана
В Карагандинском детсаду дети получили ожоги хлоркой, выпив воды из чайника. Один из детей попал с травмами пищевода и желудка был госпитализирован. Оказалось, воспитатель напоила детей водой, в которой ранее растворили таблетку део-хлора.
В Актюбинской области вынесли приговор жителю Карабулакского сельского округа за смерть местного акима, который скончался в декабре прошлого года от ножевого ранения.
Школьники из Казахстана приняли участие в международном турнире по робототехнике, проходившем в Австралии, и завоевали серебряную медаль соревнований.
16 июля известный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой. Известно о церемонии стало из социальных сетей невесты популярного юмориста.
В суде Шымкента вынесли приговор по делу о жестоком убийстве местного жителя. Преступление произошло 19 лет назад, найти виновных смогли только сейчас.