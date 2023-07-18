В Костанайской области на месте губительного пожара взошли первые ростки

Молодые сосны начали всходить на месте прошлогоднего крупного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Естественное возобновление сосновых лесов началось в Аулиекольском районе Костанайской области, где осенью 2022 года разгорелись масштабные пожары, которые бушевали более недели.

Как пишет портал Костанайские новости, первые ростки сосны только-только пробились на поверхность. Молодые побеги появились на черной от копоти и сажи земле в низменностях.

"Самосев располагается в низинах, где земля более увлажненная. На повышенных участках рельефа их еще нет, и это закономерно, почва здесь более сухая, проклюнутся (ростки) чуть позже", – говорит Виталий Вагнер, инженер-лесопатолог РГКП "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр".

Специалисты уверены, что вскоре сосны появятся и на других участках сгоревшего леса. В будущем задача лесников –уберечь молодые побеги от гибели и сохранить лес.

Пожар начался 2 сентября на территории Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства. На следующий день, 3 сентября, из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе. 10 сентября стало известно, что пожар полностью потушен. За это время пламя уничтожило 43 тысячи гектаров леса.

Места пожара засадили молодыми деревьями, но в июне текущего года стало известно, что высаженные сосны засыхают по неизвестным причинам.