Повышенный уровень загрязнения воздуха обещают синоптики в трех городах

Синоптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в воздухе над Алматы, Усть-Каменогорском и Риддером, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам специалистов Казгидромета, 18 июля в Алматы, Усть-Каменогорске и Риддере будут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) с повышенным содержанием вредных примесей в воздухе.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики составили прогноз погоды на вторник, 18 июля. В этот день специалисты обещают в столице и 16 областях страны штормовое предупреждение.

