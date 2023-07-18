Повышенный уровень загрязнения воздуха обещают синоптики в трех городах
По прогнозам специалистов Казгидромета, 18 июля в Алматы, Усть-Каменогорске и Риддере будут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) с повышенным содержанием вредных примесей в воздухе.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики
составили прогноз погоды на вторник,
18 июля. В этот день специалисты обещают в столице и 16 областях страны штормовое предупреждение.