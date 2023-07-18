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Резиденцию акима в Жетысуской области переоборудовали под детский лагерь

Резиденцию акима в Жетысуской области переоборудовали под детский лагерь Фото: pixabay
В пресс-службе акимата Жетысуской области сообщили Zakon.kz, что в здании бывшей резиденции главы Алакольского района открыли оздоровительный летний лагерь для детей с инвалидностью.

Отмечено, что за сезон учреждение примет более 200 детей из разных уголков региона.

Как сказано в публикации inAlmaty.kz, лагерь находится на берегу озера Алаколь.

"Проведен ремонт и благоустройство территории, построен бассейн. На территории центра есть столовая со всем необходимым оборудованием, в открытом дворе построена детская игровая площадка. Установлены камеры видеонаблюдения", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, здание оборудовано пандусами.

Примечательно, что на реконструкцию социального объекта из бюджета ушло 38,2 млн тенге.

Центр рассчитан на 40 мест. Длительность отдыха каждого ребенка составляет пять дней.

Прием осуществляют на основании рекомендации или заключения врача по месту прикрепления ребенка с инвалидностью І-ІІІ группы.

Ранее сообщалось, что дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в детский лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, школьников разместили в здании сауны. Позднее стало известно, что Управление образования будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура Алматы начала расследование.

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Анастасия Московчук
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