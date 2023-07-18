После ливня в Алматы семья осталась без жилья

В Алматы после сильнейшего ливня семья ночует прямо на улице. За считанные минуты вода хлынула в частный дом и поднялась до метрового уровня. Взрослые спят на диване, а дети – в колясках, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшие рассказывают, что мужчины до глубокой ночи бегали с ведрами. От былого ремонта не осталось и следа. Семья в отчаянии подсчитывает убытки.

"Уровень воды в канале поднялся выше нормы. Вода зашла в наш дом. Нам ничего не оставалось, как просверлить дыру в стене, чтобы вода ушла. Посмотрите, в нашем доме уже все непригодно: стиральная машина, посудомойка и холодильник. Диван и матрасы за 500 тысяч взяли, еще и в кредит". Мурат Бейсенбаев

Толганай Калдыбай вспоминает: вода стала прибывать очень быстро и поднялась до уровня одного метра. А в семье трое детей: старшему четыре года, младшему всего четыре месяца. Времени на раздумья не было. Пришлось незамедлительно покинуть жилище.

"Я увидела, черная грязная вода заходит в дом. Мы пытались сразу заделать все щели. Дети начали плакать. Вода поднялась по пояс. Я успела взять документы и некоторые вещи. Нам нужно восстанавливать дом, а денег нет. Мы очень надеемся на помощь. Ведь это же вода в арыке поднялась. Почему изначально нельзя было правильно провести канал?" Толганай Калдыбай

В публикации "КТК" отмечено, что во время сильного ливня в округе затопило три дома.

Местные говорят, арык не справляется с нагрузкой. Жители винят местных чиновников. Возмущенные говорят: здесь начали ремонт, но так и не завершили.

"Мы полностью освободили жилище, убрали всё, вплоть до линолеума. Дом в любой момент может рухнуть. Куда нам идти? Вот когда ливень начинается, вода в арыке сразу поднимается, за каких-то полчаса. Может, нужно повыше поднять бетон?" Алима Бейсембаева

В акимате не скрывают, арык действительно требует реконструкции. Обещали закончить начатый ремонт. Только вот сроки не назвали. Пострадавшие также могут рассчитывать на помощь, если, конечно, найдутся спонсоры.

"В этом году мы продолжим работу по расширению арыка. Мы отправили запрос. Также мы поговорим с местными жителями. Если им нужна будет помощь, мы обязательно донесем до руководства. Также мы надеемся на поддержку спонсоров". Арман Кокымбаев, главный специалист отдела благоустройства Алатауского района Алматы

Пока районные службы планируют ремонт арыка и думают, как помочь пострадавшим, семье придется дальше ночевать на улице и следить за прогнозом погоды.

16 июля 2023 года в результате ливневых дождей по Уральску вода проникла в подвалы многоквартирных жилых домов и во дворы частных жилых строений.