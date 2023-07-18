"Казахтелеком" массово переводит клиентов на оптику

Компания подвела итоги своей деятельности за первое полугодие 2023-го. Среди приоритетных задач - дальнейшее разворачивание в стране стандарта связи пятого поколения и перевод клиентов с устаревшей "меди" на оптику.

"Казахтелеком" проанализировал свои услуги и выяснил: более 70% обращений с жалобами на низкую скорость интернета и перебои фиксируется у абонентов медной сети. Поэтому в прошлом году был запущен проект "Тазарту", подразумевающий миграцию клиентов от технологии ADSL на GPON. На сегодня свыше 140 тыс. человек переключены с меди на оптику, а с начала текущего года уже свыше 31 тыс. абонентов стали пользователями всех телекоммуникационных услуг по GPON.

Фото: "Казахтелеком"

"В рамках программы миграции, мы в прошлом году полностью перевели Курчатов с меди на оптику и успешный опыт решили масштабировать на всю страну. Как вы знаете, технология доступа Gigabit Passive Optical Network позволяет обеспечивать по одному кабелю клиентов целым спектром телеком-услуг, такими, как цифровое телевидение, IP-телефония, системы видеонаблюдения, телеметрии и сигнализации, а благодаря тому, что каждый абонент связан с магистральной линией по выделенному каналу, сигнал идет бесперебойно, даже в часы пиковых нагрузок. До конца текущего года мы планируем осуществить перевод еще 23 тыс. пользователей, а в ближайшие несколько лет намерены заменить порядка 54 тыс. километров медных линий по Казахстану в рамках программ по реконструкции и развитию сетей", - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев на совещании, посвященном итогам работы компании в первом полугодии 2023 года.

Фото: "Казахтелеком"

Еще один важный проект, работа над которым активно ведется - разворачивание в стране мобильной связи пятого поколения. В декабре прошлого года победителем аукциона по распределению радиочастот стал консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл". По условиям конкурса эти компании должны до 2027 года развернуть по всей стране более 7 тыс. базовых станций 5G, из которых на сегодня работают более сотни. Доступ к сети уже имеют жители столицы, Алматы, Шымкента, Туркестана, Семея, Костаная, Караганды.

"Считаю, что запуск связи пятого поколения 5G не только преобразует ландшафт мобильной связи в Казахстане, но и существенно повлияет на экономику страны и качество жизни населения за счет появления уникальных цифровых возможностей, развития инноваций и технологий, ускорения трансформационных процессов во всех сферах и многое другое. По нашей оценке, до конца 2027 года 80% населения страны получат доступ к сети 5G", - заявил глава "Казахтелекома" Куанышбек Есекеев.

Фото: "Казахтелеком"

В текущем году компания также сделала упор на оперативное устранение повреждений, сокращение сроков подключения услуг, снижение количества претензий от абонентов и повышение уровня их обслуживания. И такой подход уже приносит свои плоды: в первом квартале по всем каналам коммуникаций в компанию поступило на 19% меньше обращений и жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, в начале года было создано подразделение по управлению клиентским опытом, которому удается быстро выявлять проблемы в обслуживании, анализировать их и своевременно внедрять передовые практики.