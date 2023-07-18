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Законодательство РК

Замминистра обороны провел встречи в регионах по вопросам развития военной инфраструктуры

Замминистра обороны провел встречи в регионах по вопросам развития военной инфраструктуры Фото: пресс-служба МО РК
В ходе рабочей поездки заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов встретился с акимами Алматинской области Маратом Султангазиевым, Абайской – Нурланом Уранхаевым, Восточно-Казахстанской – Ермеком Кошербаевым, заместителем акима Алматы Аскаром Амриным.

В акимате Абайской области была рассмотрена возможность проведения центрального водоснабжения в парковую зону войсковой части 35411 и на территорию складов войсковой части 30217.

Замминистра обороны провел встречи в регионах по вопросам развития военной инфраструктуры

Фото: пресс-служба МО РК

Генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов и аким Абайской области Нурлан Уранхаев также обсудили вопросы благоустройства военных городков.

Речь, в частности, шла об асфальтировании дорог в военном городке № 1, строительстве детских игровых и минифутбольных площадок во дворах многоэтажных жилых домов в микрорайоне "Юность", где проживают военнослужащие.

Замминистра обороны провел встречи в регионах по вопросам развития военной инфраструктуры

Фото: пресс-служба МО РК

Следует отметить, что предложения Министерства обороны, касающиеся реализации Дорожной карты по строительству и капитальному ремонту военных объектов на 2023-2025 годы, нашли поддержку у руководства местных исполнительных органов.

В воинских частях и учреждениях Алматинского, Конаевского, Жетыгенского, Абайского, Усть-Каменогорского, Аягозского, Ушаральского гарнизонов было проверено состояние мест хранения и обслуживания военной техники, жилищно-коммунального фонда, ход подготовки к отопительному сезону и установки модульных зданий.

Замминистра обороны провел встречи в регионах по вопросам развития военной инфраструктуры

Фото: пресс-служба МО РК

При посещении отдаленных отдельных радиолокационных рот войск противовоздушной обороны заместитель министра обороны обратил особое внимание на социально-бытовые условия, созданные для личного состава. Он осмотрел казармы, банно-прачечные комплексы, посетил столовые, проверил качество приготовления пищи и побеседовал с солдатами срочной службы.

Комиссией под руководством замминистра была проведена выборочная проверка ведения учета расходования горюче-смазочных материалов, состояния вещевого и медицинского обеспечения личного состава.

Замминистра обороны провел встречи в регионах по вопросам развития военной инфраструктуры

Фото: пресс-служба МО РК

По итогам посещения гарнизонов заместитель министра обороны отдал соответствующие поручения командующим войсками, начальнику Главного управления военной инфраструктуры, командирам воинских частей и начальникам районных эксплуатационных частей по созданию социально-бытовых условий для личного состава, качеству выполнения работ по подготовке к отопительному сезону, текущему и капитальному ремонту.

О результатах проведенной работы будет доложено министру обороны.

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