Дом надежды: как в Уральске особенное место помогает выживать многодетным семьям

Чуть больше месяца назад при Доме ребенка Мейірім в Уральске за счет бюджета области открылось отделение дневного пребывания для малышей, чьи родители оказались в тяжелой жизненной ситуации. Сейчас в отделении – 6 ребятишек, Дом ребенка готов принять еще 9, сообщает Zakon.kz.

Те семьи, которые уже водят сюда детей, откровенно говорят, что были на грани отчаяния – выживали на крохотные пособия по рождению малышей, ухаживали за крохами и поэтому не могли работать. Теперь взрослые работают, а дети в это время находятся под присмотром заботливых нянь и воспитателя.



Проект дневного пребывания подразумевает, что родители приводят малышей сюда утром, как в детсад-ясли, и забирают после работы.

Шли к открытию отделения несколько лет и еще полгода

Светлана Ермеккалиева, директор Дома ребенка "Мейірім" рассказывает, что отделения дневного пребывания для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, есть во всех регионах РК (они работают по 1008 приказу Минздрава РК). Согласно этому приказу, Дома ребенка помимо того, что в них воспитываются дети-сироты в возрасте от 0 до 4 лет, должны размещать на дневное пребывание малышей из социально уязвимых семей.

Еще до пандемии коронавируса во многих Домах ребенка по стране были открыты такие стационары. В ЗКО этого сделать не успели.

"В нашей практике нередки случаи, когда к нам обращаются родители, которые хотят оставить детей на временное пребывание. В это время взрослые решают свои бытовые проблемы – устраиваются на работу, снимают жилье, а потом забирают своих малышей. Но родители не хотят сдавать нам своих детей на проживание, как сирот. При этом не знают, куда их деть на время, пока сами находятся на работе", – объясняет Светлана Ермеккалиева.

Дом ребенка тесно взаимодействует с Домом мамы – общественным проектом по поддержке молодых рожениц, которые остались без поддержки родных и отца ребенка.

Главная проблема для мам-одиночек сейчас в том, что малышей невозможно устроить в детские сады – в городе нет яслей, в дошкольные учреждения детей берут только с 2 лет.

"В Доме ребенка я работаю чуть больше полугода. И когда родители стали спрашивать меня о том, возможно ли оставлять малышей у нас только на день, стала созваниваться с коллегами в других городах. И от них узнала, что отделения дневного пребывания у них работают уже несколько лет. Там мамы-одиночки или малообеспеченные семьи могут оставлять ребенка от 0 до 4 лет на день, чтобы он был под присмотром медперсонала и нянь в течение дня. А вечером после работы они забирают детей домой", – говорит директор уральского Дома ребенка.

Она обратилась с запросом в управление здравоохранения. И в конце 2022 года на уровне акимата области и управления здравоохранения было принято решение открыть такой стационар и в ЗКО.

Но получилось это сделать только на бумаге. В реальности финансирование началось только в мае 2023 года. А само отделение начало работу в первых числах июня. Оно рассчитано на 15 детей. Пока сюда ходят 6 малышей.

Фото: Zakon.kz

Финансирование идет из областного бюджета. На свою работу до конца 2023 года стационар получил 8 млн тенге.



Светлана Ермеккалиева подчеркивает, что от всех родителей, кто определяет детей на дневное пребывание к ним, они требуют справку с места работы – чтобы знать, что родитель реально работает, пока малыш находится на гособеспечении. Кроме того, родители сдают справки из поликлиники по месту жительства, чтобы медперсонал знал все о состоянии здоровья своего воспитанника.

"Нужно, чтобы люди не сдавали детей в детдом"

Она рассказывает, что Дом ребенка разместил информацию в соцсетях, что у них действует такой стационар. Родители могут приводить малышей в 8 часов утра и забирать в 17.30-18.00 часов. Здесь дети не просто сыты и находятся в безопасности. За состоянием их здоровья наблюдают педиатр, реабилитолог, медсестра. С малышами занимается логопед, воспитатель, музыкальный работник.

"Мне как руководителю хочется, чтобы и в следующем году мы не закрывали отделение дневного пребывания детей. Нужно, чтобы отделение жило. У нас много семей, которые нуждаются в такого рода помощи, но не знают о нас. Я хочу, чтобы люди не сдавали детей в детдом, если у них возникли финансовые проблемы. Нужно, чтобы государство помогало им сохранять семью – чтобы родители могли работать, а дети были под присмотром специалистом. Вечером они обязательно должны встречаться в своем доме, за дастарханом, были вместе", – рассуждает Светлана Ермеккалиева.

Она знакомит нас с молодым отцом – Марс первым привел в отделение дневного пребывания своих двух сыновей – 1 и 2 лет.

Мама мальчиков серьезно больна. При этом ни у самого Марса, ни у его супруги родителей нет в живых. Помочь семье некому.

Живут они во времянке из двух комнат в дачном обществе в пригороде Уральска.

Когда супруга Марса в первый раз попала в больницу, мужчина вынужден был сдать детей в Дом ребенка.

Он работал, покупал жене лекарства. В детский дом приходил каждый день – играл с сыновьями, после зарплаты приносил детям сладости и игрушки. Всегда уходил с тяжелым сердцем. Мальчики плакали.

Два месяца Марс пытался одновременно и работать, и ухаживать за больной женой и малышами.

"Когда Марс забирал детей этой зимой, я сказала ему, что скоро мы откроем отделение дневного пребывания. Детей не нужно будет сдавать в детдом. Они только днем будут находиться у нас, как в детском саду. Я показала ему наше отделение, и он обрадовался. Когда его жену вновь положили в больницу, он пошел в органы опеки и спросил: "Когда откроют наше новое отделение?" Но специалисты органов опеки сказали, что такое отделение пока не открыто", – рассказывает Светлана Ермеккалиева.

По ее словам, именно благодаря упорству этого молодого отца проект начал работать в ЗКО. Мужчина ходил в прокуратуру, в облздрав и акиматы, требовал открыть стационар дневного пребывания для детей из уязвимых семей.

В мае 2023 года ситуация сдвинулась с места. Отделение начало работу. ему выделили деньги. Светлана Ермеккалиева сделала запрос в прокуратуру и получила ответ, что у их медучреждения есть законные основания принимать детей по заявлениям родителей. Таким образом Дом ребенка может самостоятельно принимать детей, без направлений из органов опеки.

"Я вижу здесь поддержку. И мне хочется жить"

"Я очень благодарен Светлане Борисовне, что сейчас мои дети находятся под присмотром, в надежных руках нянечек. А вечером я могу их забрать домой", – делится Марс.

Мужчина рассказывает, что за полтора месяца посещения дневного стационара при Доме ребенка его дети изменились – стали разговаривать, перестали плакать без повода.

Он шутит, что соседи сейчас спрашивают у него: "Что с мальчишками произошло? Не узнаем их. Стали беленькие, чистенькие. А были загорелые, худые, все в соплях, в пыли. Теперь поправились, щечки появились".

Он признается, что в моменты отчаяния, когда заканчивались деньги – 22 тысячи тенге пособия на рождение второго ребенка. он не знал, как жить дальше. Бывали дни, когда на столе у его семьи был только хлеб, который Марс из экономии пек своими руками, и вода.

"Сейчас у меня как будто открылось второе дыхание. Мне хочется жить. Я вижу поддержку здесь. Постоянно говорю Светлане Борисовне спасибо за их работу. Мои дети со мной, это очень важно для меня", – говорит Марс.

Еще одна молодая мама – Салима – в дневное отделение Дома ребенка отдала своих троих детей: близнецов в возрасте 3 лет и дочку – 1,5 года.

Женщина одна воспитывает детей. С мужем развелась, когда только родился третий ребенок. Ни он сам, ни его родители маме с детьми не помогают. Сама Салима выросла без отца, ее мама умерла год назад. С тремя детьми она больше года жила у подруг, мыкалась по квартирам. Выживали на пособие по рождению младшей дочки – те самые 22 тысячи тенге в месяц. Близкие друзья подсказали обратиться за помощью в Дом мамы. Там ей помогли устроить старших близнецов в детский сад, и подсказали, что есть при Доме ребенка есть отделение, где можно детей оставлять на день, а самой работать.

"Это отделение нам жизненно необходимо. Я со спокойной душой оставляю дочку здесь. Недавно перевела сюда и близнецов, потому что в обычном саду они постоянно болели. Здесь за детьми постоянно наблюдает медсестра. Поэтому они здоровы. За этот год, что я жила одна с детьми, практически заживо себя похоронила. Думала, что не смогу их поднять, не смогу выдержать испытаний. Сейчас думаю, что выйду на работу, буду зарабатывать, и все у нас наладится", – рассказывает Салима.

"Отделение нужно расширять"

Директор Дома ребенка "Мейірім" говорит, что в будущем при поддержке акиматов они планируют расширить группу для детей дневного пребывания до 30 человек. Она уверена, что это нужно делать, чтобы родители, которые оказались в тяжелом материальном положении, не сдавали своих малышей в детский дом.

"Вы сами видели, какими окрыленными стали родители благодаря нашему проекту. У них глаза горят. Они хотят жить, сами растить своих детей. И их дети у нас в отделении раскрылись, заговорили. Завтра они окрепнут, станут большими. И будут ценить свою семью, иметь опору в лице своих родителей", – рассуждает Светлана Ермеккалиева.

Она объясняет, что сейчас у них в Доме ребенка постоянно живут 15 детей в возрасте от 0 до 4 лет. По достижении малышами 4 лет те переходят жить в Детскую деревню.

В начале 2000 годов Дом ребенка насчитывал 150-170 малышей-сирот. Тогда было принято решение открыть в Уральске два Дома ребенка.

Но ситуация изменилась в 2005 году – усыновителей стало очень много. В области стало расти количество бездетных семей. И появились осознанные усыновители, которые стали забирать детей.

В 2010 году два Дома ребенка вновь объединили в один. Здесь стали воспитывать 70, потом – 50, 30 детей.

Сейчас из 15 детей в Доме ребенка – лишь один малыш – отказник.

Остальные – дети из семей, где родители лишены родительских прав или же ограничены в них – находятся в местах заключения, злоупотребляют спиртным или тяжело больны.