Опасный преступник сбежал из медучреждения в Карагандинской области

Осужденный за тяжкое преступление сбежал из медицинского учреждения в Карагандинской области. Его уже задержали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 18 июля, осужденный за тяжкое преступление сбежал из медучреждения минувшей ночью.

"Ему 35 лет, является уроженцем ЗКО, осужден за совершение тяжкого преступления. По данному факту ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Карагандинской области", – говорится в сообщении.





Фото: polisia.kz

В полиции также обратились к жителям Карагандинской области с просьбой воспринять с пониманием оперативные мероприятия, которые проводят в регионе.

Спустя недолгое время стало известно, что сбежавшего осужденного уже задержали оперативные сотрудники ДУИС и ДП региона.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Михайловского отдела полиции УП города Караганды в гаражном массиве задержали беглеца. Он доставлен в полицию. Ведется расследование", – сообщили в пресс-службе регионального ДП.

В ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям добавили, что по этому факту областной департамент полиции проводит досудебное расследование по ст. 426 УК РК (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Также ДУИС начал служебную проверку в связи с побегом осужденного. Другие подробности расследования не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Ранее в июне из следственного изолятора в Туркестанской области сбежал подозреваемый в краже.

