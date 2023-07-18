Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший попал в скандал

Племянник Джона Кеннеди якобы заявил что COVID-19 был "нацелен на европейцев и темнокожих людей". Его заявления осудили в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Члены семьи кандидата в президенты от демократов Роберта Кеннеди-младшего осудили его заявление о том, что вирус COVID-19 был разработан таким образом, чтобы поражать одни этнические группы и щадить другие.



Его высказывания, а также утверждения о разработке Китаем вирусов в качестве биооружия, были записаны на видео и опубликованы в субботу газетой New York Post, что вызвало обвинения в расизме и антисемитизме.



"Есть аргумент, что он является этнически направленным. COVID-19 непропорционально сильно поражает определенные расы. Наибольший иммунитет имеют евреи-ашкенази и китайцы". Роберт Кеннеди-младший

На брифинге для СМИ в понедельник днем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер осудила эти высказывания.

"Утверждения, сделанные на этой пленке, ложны. Это мерзко. Они подвергают опасности наших соотечественников, если вспомнить о расистских и антисемитских теориях заговора, которые возникают после подобных высказываний. Это нападение на наших сограждан, на наших соотечественников, на наших американцев. Поэтому очень важно, чтобы мы высказались". Карин Жан-Пьер

Родственники Кеннеди присоединились к осуждению политика.



"Я решительно осуждаю достойные сожаления и неправдивые высказывания моего брата на прошлой неделе о том, что COVID-19 был разработан для этнических целей. Его заявления не соответствуют ни моим убеждениям, ни тому, что отстаивает правозащитная организация Роберта Ф. Кеннеди, имеющая более чем 50-летний опыт защиты прав и противостояния расизму и всем формам дискриминации". Керри Кеннеди

Ее упрек поддержал бывший конгрессмен от демократов из Массачусетса Джо Кеннеди III, который является племянником Роберта Кеннеди-младшего.



"Комментарии моего дяди были обидными и неправильными. Я безоговорочно осуждаю его слова". Джо Кеннеди III

Сам кандидат в президенты США попытался опровергнуть эти слова.

"Репортер New York Post Джон Левин воспользовался этим разговором без протокола, чтобы очернить меня как антисемита. Этот циничный маневр соответствует программе основных СМИ по дискредитации меня как чудака – и, как следствие, по дискредитации разоблачений подлинной коррупции и сговора". Роберт Кеннеди-младший

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года в апреле. В мае он обвинил ЦРУ в убийстве своего дяди.