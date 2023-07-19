Благотворительный вклад национальной лотереи: 2,3 млрд тенге для фонда "Қазақстан халқына"

Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" перечислила в фонд "Қазақстан халқына" свыше 1,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году национальная лотерея на добровольной основе перечислила в общественный фонд "Қазақстан халқына" 101 млн тенге. Общая сумма отчислений в пользу ОФ "Қазақстан халқына" от "Сәтті Жұлдыз" во втором квартале текущего года составила свыше 1,2 млрд тенге. В первом квартале национальной лотереей был перечислен 1 млрд тенге.



Также, согласно Закону РК "О лотереях и лотерейной деятельности", национальная лотерея обязуется перечислять 10% от разницы между выручкой и суммой призового фонда в счет единого оператора по распределению денежных средств, направленных на развитие физической культуры – "Спорт Қоры".

Национальная лотерея активно поддерживает различные спортивные программы и организации, такие как: Qazaqstan Barysy, Qazaqsha kures, Ассоциация боевых искусств и другие.



К примеру, в июне этого года в Астане, прошел мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. В этом соревновании, являющемся частью мирового и олимпийского рейтинга, Казахстан был представлен своими национальными лидерами, а также молодыми перспективными спортсменами.

В турнире приняли участие более 400 спортсменов из 45 стран мира.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

Спорт не единственная сфера в которой "Сәтті Жұлдыз" оказывает поддержку. Национальная лотерея ведет образовательные программы, нацеленные на поддержку выпускников из малоимущих и многодетным семей. Так, ранее сообщалось, что был объявлен набор заявок на получение грантов для студентов по техническим специальностям. Лотерея "Сәтті Жұлдыз" активно организует бесплатные семинары и лекции "Жаңа өмір" для жителей Казахстана с целью борьбы с игровой зависимостью. В рамках проекта в течение года в разных городах страны специалисты будут проводить разъяснительную работу с участниками и их семьями о невозможности заработка при помощи азартных игр. Записаться на семинар и узнать подробности можно по телефону +7 771 361 30 40.

Национальная лотерея, так же активно поддерживает социальные проекты. Один из которых - "Интеллектуальный класс - конструктор". Этот проект стимулирует развитие интеллектуальных игр в сельских местностях.

Специальные кабинеты шахмат и тоғызқұмалақ, созданные в рамках проекта, позволят дарить новые возможности и расширять кругозор детей, включая тех, у кого есть ограниченные возможности. В планах - открыть от 10 до 15 кабинетов в каждой области республики. Занятия в таких мини клубах будут проводиться как в будние дни для детей и подростков, а по выходным дням для взрослого населения. Автор этой идеи известный казахстанский спортсмен, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников.

Еще одна инициатива Цырульникова, нашедшая поддержку национальной лотереи, - проект "100 аулов". Программа предусматривает работу с сельской молодежью страны с помощью проведения мастер-классов, открытых тренировок, а также оснащение сельских школ спортивным инвентарем.

Еще один социальный проект от "Сәтті Жұлдыз" представлен совместно с Казахстанской федерацией эстетической групповой гимнастики. Проект "Сұлу - территория счастливого детства", который направлен на развитие и предоставление возможности девочкам, проживающим в сельской местности, в возрасте от 6 до 10 лет заниматься грациозным видом спорта. Программа предполагает охватить более 960 девочек и 12 тренеров -преподавателей в трех развивающихся регионах. В рамках этой инициативы проекта группы оснащаются ковровыми покрытиями, музыкальным оборудованием, спортивной формой для девочек, также предоставляется пошаговая методика обучение тренерского состава с проверкой контроля качества.

Кроме того, "Сәтті Жұлдыз" продолжает работу над действующими и начнет поддерживать новые социально значимые проекты. Такие как, поддержка и развитие государственного языка; поддержка специального проекта фонда "Дара" - "Открываем мир: раннее развитие", направленного на развитие модели включения незрячих детей в детский сад, а также поддержка Ассоциации боевых искусств и социальный проект "Бақытты отбасы" и проект Batyrs Battle’s.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

Кроме того, "Сәтті Жұлдыз" продолжает работу над действующими и начнет поддерживать новые социально значимые проекты. Такие как, поддержка и развитие государственного языка; поддержка специального проекта фонда "Дара" - "Открываем мир: раннее развитие", направленного на развитие модели включения незрячих детей в детский сад, а также поддержка Ассоциации боевых искусств и социальный проект "Бақытты отбасы" и проект Batyrs Battle’s.